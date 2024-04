Megújult weboldalunk! A letisztult, modern dizájnnak köszönhetően felhasználóbarát és átláthatóbb lett

– jelent meg a DVSC Schaeffler közösségi oldalán a hír. Valóban, ha böngészőben rákeresünk a Loki kéziseinek honlapjára, már egy új kinézetű oldal köszön vissza ránk. Továbbra is a piros és a fehér szín dominál, és az is feltétlenül pozitív, hogy a klub láthatólag készült a váltásra: nem egy félkész weboldallal állunk szemben, az almenüket böngészve gyakorlatilag minden működik, beleértve a webshopot is.