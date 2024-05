A Nagyerdei Stadion tervéről 2012. május 3-án rántották le a leplet a tervezők, akik az új létesítményt buboréknak nevezték az alakja miatt a korabeli Napló szerint. A munkálatokat 2013 januárjában kezdték, mint írtuk, az első munkanapon a sportért felelős államtitkár ásóval és kapával a kocsija csomagtartójában érkezett Debrecenbe, hogy beszálljon a felújításba, ami a régi stadion elbontásával indult.

2013 januárjában kezdték elbontani a régi Nagyerdei Stadiont

Forrás: Napló-archív

A bontás során váratlan meglepetésre bukkantak az építők, ugyanis a 2013. február 18-i lapunkban arról számoltunk be, hogy kilenc darab világháborús gránátot találtak a tűzszerészek. – Hármat még pénteken fordított ki a földből az egyik munkagép, majd a szombaton kivonuló tűzszerészek további 6 darab, 15 centiméteres gránátra bukkantak – tájékoztatott minket Fülöpné Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség tűzszerészezredének kommunikációs tisztje.

2013 novemberében négyszázan dolgoztak a komplexumon

Fotó: Kosztin Éva / Forrás: Napló-archív

A Nagyerdei Stadion építésének mérföldkövei

Az igazi építkezés 2013 tavaszán kezdődött. – A helyére került két hatalmas, egyenként 22 méter magas, vasbeton pillér, és ezzel gyakorlatilag elkezdődött a vázszerkezet építése a Nagyerdei Stadionban – informáltuk az olvasókat március 26-án, majd pár héttel később ismét fontos eseményről tudósítottunk: – A Napló aznapi száma is helyet kapott abban a kapszulában, amit április 11-én helyeztek el a megújuló Nagyerdei Stadion alapkövében – írtuk. Lapunk szerint a következő mérföldkő 2013 nyarán volt, amikor augusztus 25-én bokrétaavatóval ünnepelték meg, hogy a komplexum építésében elértek a legmagasabb ponthoz.

2013 októberében érkezett a félidejéhez az építkezés, amin naponta négyszáz munkás dolgozott, hogy 2014 tavaszára az ígéretekhez híven elkészüljön a stadion

– közöltük akkoriban egy fotóval a félkész komplexumról.

2013 nyarán a DVSC játékosai is megnézték, hogy haladnak a munkálatok

Forrás: Napló-archív

Tíz éve véget ért a „tökön-paszulyon-erdőn keresztül” állapot

Az avató ünnepséget május 1-én tartották, a stadionon kívül és belül is egész nap programokkal várták az érdeklődőket.

Bizonyos, hogy a Nagyerdő életében lesz egy stadion előtti és egy stadion meglétével induló időszámítás. A múlt, a csónakázótó, a tökön-paszulyon-erdőn keresztül állapot, az öreg, lényegében használhatatlan régi stadion nincs többé

– adott hangot a vélekedésének a Napló hasábjain egykori munkatársunk.

A stadionon kívül is nagy volt az ünneplő tömeg

Forrás: Napló-archív

És milyen volt a nagy nap? Krónikásunk így látta a 2014. május 2-i lapszámunk szerint:

– Az avatás napján már délelőtt sokan összegyűltek a helyszínen, hiszen a stadion előtt számos programmal kecsegtetett a nagyerdei majális. Az új létesítményre és környezetére olyanok is kíváncsiak voltak, akik az esti ünnepségre nem szánták rá magukat. A kapukon már fél héttől ütemesen folyt be a tömeg a lelátókra. A stadion külső panorámateraszán körbejáró színes ruhás táncosok és rézfúvósok karneváli hangulatot teremtettek. Az új, minden részletében modern építménybe lépve nem lehetett kimaradni a felfokozott légkörből. Az arénában az összes jelenlévő a nyitó pillanatokat várta és minden ismertebb személy feltűnésére ovációba kezdett. A püspökök áldása és az ünnepi beszédek megtartása után, egy vérpirosra festett száj jelent meg a fehér hátterű LED-kijelzőn és bemutatkozott az új stadion. A női hang azt mondta, rég várt már a találkozásra, majd jelezte, hogy megkezdődik a show. A gördülékenyen zajló műsor monumentalitását a focipálya méretű „színpadon” túl, LED-kijelzőkön felcsapó lángcsóvákkal, tűzijátékokkal, füstszőnyeggel alapozták meg. A fellépők dalaival nem lehetett melléfogni, kivétel nélkül slágereket énekeltek. Tóth Vera a Skyfall-t dalolta Isten szabad ege alatt, Keresztes Ildikó a Tankcsapda Örökké tart című számát, Tóth Gabi a High way to hell-t, Lou Bega pedig a jól ismert Mambo No 5-ot, végül az összes fellépő együtt a We Are the Champions című slágert – soroltuk a műsort.

Lou Bega volt az avató ünnepség sztárvendége

Forrás: Napló-archív

Az első benyomások

A megkérdezettek a frissen avatott komplexumokról szinte kizárólag szuperlatívuszokban beszéltek. – Elájultam, mikor bejöttem és kinéztem a nézőtérre, szerintem ez egy európai szintű stadion – fogalmazta meg Tumbász József, kick-boksz világbajnok. – Óriási érzés, mintha nem is Debrecenben, hanem a Holdon lennénk – mondta a Naplónak Bücs Zsolt, a Loki egykori kiválósága és pályaedzője, aki a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörébe jutott DVSC szakmai stábját erősítette 2007 és 2010 között.