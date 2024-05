Idén is megtartotta az MLSZ a RangAdó Gálát, az OTP Bank Liga-szezon legjobbjainak díjátadóját, amelyet kedden este 20.30-tól az M4 Sport élőben közvetített. A legkitűnőbb teljesítmények egyikét a DVSC 20 éves szélsője, Vajda Botond produkálta, aki „Az év felfedezettje” elismerést érdemelt ki az NB I-es csapatok játékosainak és edzőinek szavazatai alapján, tette közzé a bejelentés pillanatában a dvsc.hu.

A bajnokságban 21 meccsen 5 gólt és 1 gólpasszt jegyző Vajda Botond a Loki csapatkapitányától, Dzsudzsák Balázstól vehette át a díjat. – A játék minden terén fejlődtem, sok tapasztalatot szereztem, az edzéseken is próbáltam odatenni magam, nagyon sok mindenkinek köszönettel tartozom – kezdte Vajda Borond az M4 Sport stúdiójában.

Dzsudzsák Balázs büszke a csapattársára

Molnár Mátyás műsorvezető arra volt kíváncsi, hogyha a fiatal labdarúgó csak egy dolgot emelhetne ki, miben látja leginkább előre lépését. – Leginkább mentálisan fejlődtem, a csapattársaim nagyon sokat segítettek – válaszolt röviden a tavaly nyáron a Diósgyőrből érkező labdarúgó.

Dzsudzsák Balázs alátámasztotta, hogy csapattársa erőben, sebességben és játékintelligenciában is előrébb lépett, de szerinte ami a legnagyobb változás volt az utóbbi időszakban, hogy gólérzékenyebb lett. – Igyekeztünk a segítségére lenni, számít rá a stáb és a csapat is. Beilleszkedett hamar, egy az egy elleni játékban is nagyon sokat fejlődött, de még van hova lépnie, nem kész játékos, de nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk, jó úton halad. Elégedett lehet magával, mi is azo vagyunk vele, ritka, hogy olyan fiatallal találkozunk, aki nem a telefont nyomkodja az öltözőben. Egy szerény gyerek, nincs sztárallűrje, megkapta a lehetőséget és egyből élt vele, sőt, aztán még növelte is a teljesítményét, ami most díjjal párosult – mondta Dzsudzsák Balázs.

Jót tett neki a váltás

Szó esett arról, jó döntés volt Vajda Botond számára, hogy Debrecenbe tette át székhelyét, és ugyan Szrdjan Blagojevics játékfilozófiáját eleinte szoknia kellett, de igyekezett meghálálni a bizalmat. – Megpróbáltam odatenni magam, minél jobban fejlődni. Az első két hónap után már otthonosan mozogtam, a kért taktikai elemeket is igyekeztem megvalósítani – fogalmazott a szélső.

Dzsudzsák Balázs arról beszélt, hogy nem egyszerű a helyzet a fiataloknak, mert sokszor szeleburdibbak, egy-egy variációt néha elfelejtenek, azonban Vajda Botond komolyan vette a feladatát, gyakran még az edzések után is gyakorol, Szrdjan Blagojevics vezetőedző taktikai utasításait pedig jól látja el. Vajda Botond az elmondása szerint igyekszik mindent a focinak szentelni, az edzés előtt nem szeret telefonozni, de a tréningek után, mikor hazaér, gyakran előfordul vele, hogy böngészi az internetet.