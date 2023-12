A Nemzeti Sport hagyományos játékosrangsorában idén ősszel a kapusok között a debreceni Megyeri Balázs lett a legjobb, számolt be a Loki honlapja.

Az NB I.-es rangsort a sportnapilap munkatársai által adott osztályzatok határozza meg. A sorrendet a 0-tól 10-ig adható érdemjegyek átlaga határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a 0-s osztályzatok – amelyeket a próbára nem tett kapusok vagy azok a mezőnyjátékosok kapnak, akik kezdőként 30 percnél kevesebbet játszanak – nem számítanak. Az őszi szezon 17 fordulójában összesen 306 labdarúgó lépett pályára az NB I.-ben, de a ranglistára csak 151 futballista – 10 kapus és 141 mezőnyjátékos – került fel, azok a labdarúgók, akik a mérkőzések több mint felén, azaz legalább kilenc bajnokin értékelhető teljesítményt nyújtottak. Pontazonosság esetén a több értékelhető teljesítmény rangsorolt.

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján az ősz legjobb játékosa a Ferencváros labdarúgója, Varga Barnabás lett 6.667-es átlaggal.

A TOP 20-ban három DVSC-labdarúgó is van, Dzsudzsák Balázs (7.), Bárány Donát (11.) és Stefan Loncar (20.). A kapusok között Megyeri Balázs végzett az élen 6.111-es átlaggal. A DVSC labdarúgója 14 bajnokin védett, ebből öt meccsen olyan kevés dolga akadt, hogy 0-s érdemjegyet kapott, így – Varga Barnabáshoz hasonlóan – neki is kilenc értékelhető osztályzata van.

– Minden elismerés jólesik egy sportolónak, valahol legjobbnak lenni mindig jó érzéssel tölti el az embert, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez egy csapatsport! Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy számos meccsen 0-ás osztályzatot kaptam, azaz a csapat védekezése olyannyira jól működött, hogy sokszor nagyon kevés dolgom akadt. Remélem, ez a kiegyensúlyozottság tavasszal is meglesz nálam, és ha a csapatot is elkerülik a sérülések, egy sokkal stabilabb és eredményesebb tavasz tudunk majd produkálni. Én személy szerint is azt gondolom, tudok még ennél is jobban teljesíteni, és talán a clean sheet-eknél is van némi hiányérzetem. A legfontosabb most, hogy kipihenjük a kemény őszt, és újult erővel vágjunk bele egy sikeres 2024-be! Mindenkinek békés, boldog ünnepeket! – nyilatkozta Megyeri Balázs a dvsc.hu-nak.

