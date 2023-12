A DVSC vasárnap a Kecskemét otthonában zárta a 2023-as esztendőt. Előzetesen sem ígérkezett könnyű összecsapásnak a „kecsó” elleni találkozó, hiszen a tavalyi ezüstérmesről volt szó. A debreceniek trénere, Szrdjan Blagojevics nem sokat változtatott a kezdőcsapaton. A cívisvárosiak az első félidő végén Szécsi Márk révén megszerezték a vezetést, s mondhatni dominánsabban is futballoztak ebben a játékrészben. A fordulást követően sem állt be bekkelni a Vasutas, mégsem jött össze a győzelem: Banó-Szabó a 80. percben kiegyenlítette az állást, így döntetlennel zárult a meccs.

A lefújást követően a Loki szerb trénere a sajtótájékoztatón értékelte a pontosztozkodást. – Remélem mindenki élvezte a mai műsort! Nem gondolom, hogy sok mindent lehetne értékelni, nem sok köze volt a futballhoz a mérkőzésnek.

Összehasonlítani sem lehet az előző heti játékunkat a Kecskemét ellenihez. Hála az égnek, senki sem sérült meg. Remélem, a közeljövőben javulni fog a pálya állapota.

A mérkőzés előtt teljesen mást kértem a játékosoktól, mint ami a mi stílusunk. Nem volt más választásunk, így kellett megoldani. Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni, a srácok mindent megtettek a győzelemért – mondta a tréner, aki szerint minden körülményt figyelembe véve reális eredmény született.

Ha egy üzlet beindul

A debreceniek gólját ezúttal is az a Szécsi Márk szerezte, aki egy héttel korábban az MTK Budapest kapuját is megzörgette. A támadó zseniális cselt követően hidegvérrel bombázta a labdát a hálóba. A találat sajnos nem ért három pontot, s ha valaki sajnálhatja, hogy most ér véget a szezon, az Szécsi, hiszen az elmúlt két hétben zseniális formában futballozik. A csatár az M4 Sportnak nyilatkozott a lefújást követően. – Ebben a mérkőzésben sajnos ennyi volt, de örülök, hogy sikerült ismét betalálnom. Kicsit viccesen mondhatom, kár, hogy most zárult a szezon. Akárcsak az MTK ellen a második félidő elején, most is jókor, az első legvégén szereztük a gólt.

Készültünk a héten, hogy nehezített körülmények között fogunk futballozni. Éppen ezért a hosszú labdákkal szerettünk volna érvényesülni, a vezető gól is ebből született. Harcoltunk, küzdöttünk ahogy tudtunk. A Kecskemét is talált egy gólt, így lett döntetlen a meccs – fogalmazott, majd hozzátette: várták már a téli pihenőt, de mindenképpen győzelemmel szerették volna befejezni a szezon őszi részét.

Az edzésprogramot még nem tudják, de az ünnepi időszak alatt is lesz dolguk a játékosoknak.

A DVSC a Kecskemét elleni döntetlennel az ötödik helyen telel, kilenc pontra elmaradva a listavezető Pakstól. A tavalyi szezonban sem volt túl erős első etapja a Vasutasnak, mégis sikerült odaérni a bronzérmes pozícióba. Ebben ismét az együttes segítségére lehet a téli törökországi edzőtábor, amely során újabb nemzetközileg is jegyzett csapatokkal mérkőzhetnek Dzsudzsákék.

