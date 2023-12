Bárány Donát, Baranyai Nimród, Baráth Péter, Bényei Ágoston, Erdélyi Benedek, Farkas Tamás, Gyönyörű Gergő, Pintér Ádám, Rácz Balázs, Sipos Szabolcs, Tordai Balázs, Zahuczky Botond – egy része azon fiataloknak, akik az utóbbi három szezonban bemutatkozhattak a DVSC első csapatában. Közülük néhányan meg tudták ragadni a lehetőséget, de sokan már más együtteseket igyekeznek sikerre vezetni.

Batai Tamással nagyot fordult a világ december elején Kisvárdán, mikor a DVSC színeiben bemutatkozott az NB I-ben. Múlt héten ugyan az MTK ellen nem lépett pályára, azonban a jövőben bizonyára lesz még erre lehetősége, ugyanis a Lokival profi szerződést kötött. A közelmúltból kiindulva ez még ugyan nem jelent semmit, sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy az első számú debreceni gárda alapembere legyen.

Batai Tamás először a Debreceni Honvéd Olasz Focisuliban ismerkedett meg a labdarúgással. Tehetségére a szakemberek már korán felfigyeltek, 13 éves korától már a DVSC pallagi akadémiáján rúgta a bőrt. A legutóbbi két szezonban már folyamatos játéklehetőséget kapott a kis Lokiban is, ahol a jelenlegi idényben 15 mérkőzésen 8 gólt szerzett. A 18 éves csatárnak bizonyára sokan gratulálnak mostanság, korábbi edzői a közösségi médiában is kifejezték mennyire örülnek a sikerének.

Batai Tamás már kiskorában is kiemelkedett

Fotó: Hegedüs Tamás - magánarchívum

Hegedüs Tamás – aki jelenleg a DVTK Labdarúgó Sportakadémia nemzetközi feladatokért felelős munkatársa – az elsők között taníthatta Batai Tamást. Facebook bejegyzésében kifejtette, hogy milyen érzések járták körül. – Nagyon boldog voltam, amikor a Kisvárda–DVSC mérkőzés 88. percében becserélték Tomit – kezdte. – Újabb pozitív visszajelzés, hogy megéri foglalkozni a gyerekekkel. Óvodás korában, 2010 tájékán szerettettük meg vele a labdarúgást. Úgy gondolom, hozzájárult a fejlődéséhez, hogy fiatal korában saját és nála idősebb korosztályoknál egyaránt rengeteg hazai, valamint külföldi tornán szerepelt.

Napról napra, több mint 8 éven keresztül neveltük bízva abban, hogy egyszer megéli ezt a pillanatot. Remélem ez csak a kezdet. Tamás a legnagyobb európai klubcsapatok ellen szerepelt már gyermek és serdülő korában, de szeretném, hogy felnőttként is több ilyen élménye legyen.

Az Olasz Focisulival 2018 nyaráig foglalkoztunk vele, majd örömmel néztük, ahogy a debreceni akadémián felcseperedett. Bíztunk abban, hogy a fejlődése továbbra is töretlen lesz. Köszönöm a szüleinek, hogy tűzön-vízen keresztül támogatták. Nagy áldozatot hoztak, és megfogadták tanácsainkat Tomi fejlődése érdekében. Köszönöm a kollégáknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a sikeréhez – zárta.

Alázattal és szorgalommal

Kolbe Ádám – MLSZ Edzőképzési Instruktora és Magyar U15-es nemzeti válogatott másodedzője – is több éven keresztül foglalkozhatott Batai Tamással. Először hat-hét éves korában találkozott vele először edzésen, és már akkor is rendkívül motivált volt.

Látszott rajta hogy agilis, ügyes, jó mozgású srác, aki nagyon szeret focizni. Ahogy folyamatosan járt az tréningekre, egyre inkább látszódott rajta, hogy kiemelkedik saját korosztályából. Ezért rendszeresen idősebbekkel is edzett és versenyzett, de a saját korcsoportjában is rendre részt vett a hazai és nemzetközi tornákon, kupákon. Próbáltuk mindig olyan ellenállás elé állítani, hogy a fejlődése töretlen legyen.

Örülök, hogy 18 évesen már bemutatkozott az NB I-ben, viszont még a hosszú, rögös út legelején jár. Ha olyan alázattal és szorgalommal fog dolgozni a pályán, mint ahogyan azt tette korábban, akkor biztos vagyok benne, hogy eléri a gyermekkori álmait. Mert ez már valóban reális cél lehet számára. Tiszta szívemből kívánom neki, hogy elérje a céljait a labdarúgásban és az életében egyaránt – fogalmazott.

Jeremiás Gergő és a fiatal tehetségek

Fotó: Hegedüs Tamás - magánarchívum

Jeremiás Gergő – a magyar U17-es labdarúgó-válogatott edzője – is egy csupaszív játékosnak ismerte meg Batai Tamást. 9 éves korától két esztendőn át tanította, azt pedig ő sem tagadta, hogy a kortársaihoz képest már ekkor is kitűnt. – Kiemelt képességei mind játékintelligenciájában, mind fizikai mutatóiban lehetővé tette, hogy magasabb korosztályban játsszon. A sok közös hazai és nemzetközi tornára jó szívvel gondolok vissza, nagyon örülök, hogy az a mosolygós kisfiú, mostmár NB I-es labdarúgónak mondhatja magát. Tudom, hogy ez milyen fontos volt számára, kívánok neki hosszú és sikeres pályafutást – írta.

Hatalmas potenciál van benne

Harcsa Csaba – jelenleg a DEAC U14-es lánycsapatának edzője – szerint Batainál már óvodás korában is jelentkeztek azok a jelek, melyekből arra lehetett következtetni, hogy a labdarúgás a vérében van. – Cserfes, tiszta szívű, fejlődni akaró gyereknek ismertük meg. Szerette a csapattársait és tisztelettudó volt a felnőttekkel, edzőivel. Rendszeresen kapott szerepet a nála nagyobb korosztályban is, melyet jó játékkal hálált meg. Remélem, hogy sok lehetőséget kap majd az NBI-ben is, az eddig mutatottak alapján teljesen megérdemli. Végezetül, kedves Tomi, kérlek ne feledd ígéreted, amelyet a Huszti Péter Emléktornán átadott Év játékosa díj átvétele után tettél, miszerint sose fogod elfelejteni honnan jöttél – emelte ki.

A HAON megkereste Garamvölgyi Pétert is, aki a pallagi akadémián az elsők között foglalkozott a fiatal tehetséggel. Szerinte ahogyan lépdesett előre a ranglétrán, játéktudásával folyamatosan felhívta magára a figyelmet. – Nyilván már előtte is ismertük, már nagyon vártuk, hogy csatlakozzon hozzánk. Két szezonon keresztül foglalkoztam vele, de kapcsolatunk azután is megmaradt, segítettem amiben lehet. Játékintelligenciája kifogástalan, nagyon érti a futballt, bízom benne, hogy az NB I-ben is minél többször megcsillogtathatja tehetségét. Remekül átlátja, hogyan lehet sikeres a csapat, hatalmas potenciál van benne. Természetesen a nagy nap után edzőtársaimmal személyesen is gratuláltam Tominak, büszkék vagyunk rá – nyilatkozta.