A DVSC labdarúgói az előző idényben tavasszal az eredményekkel elkényeztették a szurkolókat. Ahhoz, hogy a Loki az előző bajnoki kiírás végén bronzérmet szerzett, az nagyban köszönhető volt a vezetőedzőnek, Szrdjan Blagojevicsnek is. Felfokozott izgalmakkal várta minden debreceni sportszerető, hogy a csapat hogyan teljesít az UEFA Európa Konferencia Liga selejtezőjében. A harmadik körben miután a piros-fehérek az értékesebb játékoskerettel rendelkező, esélyesebb Rapid Wien otthonában döntetlent ért el, sokakban még inkább megjött az éhség a sikerre. A drukkerek java eljátszadozott a gondolattal, mi lenne, ha a bécsiek ellen továbbjutnának, azonban hiába foglalt helyet közel 17 ezer néző a Nagyerdei Stadion lelátóján, csúnya, ötgólos vereség lett a vége. A rémálomból hamar fel kellett állni, maradt az NB I. A Debrecen hat fordulót követően még a második helyen állt, ám szeptember végén kisebb hullámvölgybe került, a játékosok teljesítménye pedig sokszor ingadozott. Habár több bosszantó vereség is akadt, a futballisták többször is megmutatták, hogy mentálisan mennyire egyben vannak. Például kétgólos hátrányból pontot mentettek a Ferencváros ellen idegenben, Zalaegerszegen pedig fordítottak is. Dzsudzsák Balázsék azonban elsősorban a hazai pályán aratott győzelmeknek köszönhetik, hogy az 5. helyen telelhetnek. A DVSC tavaly 17 fordulót követően 6-5-6-os mérleggel, 30–27-es gólkülönbséggel ugyanezt a pozíciót foglalta el. Az előző idényhez képest még a gólarány is ugyanaz, hiszen hiába szerzett öttel kevesebb találatot a Lokomotív, ezúttal öttel kevesebbet is kapott. Bár egy esztendeje is sok volt a kritikus hang, – hiszen a Lokit mindig a dobogóra várják a fanatikusok, – de mindent egybevetve a realitás inkább a középmezőny eleje. Tény, hogy a cívisvárosi gárda az utóbbi három játéknapon nem a legerősebb oldalát mutatta, így jól jött most számukra a pihenő. 7 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség után a dobogó még mindig csak öt egységre van, tehát semmi sincs veszve, meglátjuk, hogy mit nyújt a csapat a februári folytatásban...