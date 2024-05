A Pannon Guard Zrt. megalakulása óta szponzorál karitatív céllal különböző alapítványokat, melyek szoros kapcsolatban állnak vagy akár összekapcsolódnak többek közt a vállalat betegszállítás szolgáltatásávál. Mint korábban írtuk, a cég idén 15 éves, és mint a születésnapi ünnepségen a vezetője elmondta, büszkék arra, hogy az a vízió, amivel útnak indultak, mára olyan értékteremtő erőt képvisel, amit a kapcsolataik is igazolni tudnak. A minőség iránti elkötelezettségük, a vagyonvédelmi szakma kifehérítése, a munkavállalóik jóléte érdekében tett intézkedéseik olyan jellemvonásuk, ami fémjelzi hitvallásukat.

A Pannon Guard Zrt. egymillió forint értékben ajánlotta fel betegszállítási szolgáltatásait

A vállalat társadalmi felelősségvállalási programjának keretében egymillió forint értékben (500 ezer – 500 ezer forint) ajánlotta fel betegszállítási szolgáltatásait két nemes célú debreceni civil szervezetnek csütörtökön, a cég debreceni székhelyén: a Debreceni Karitatív Testületnek, valamint a Debreceni Hospice Ház Alapítványnak. Ezekkel az adományokkal szeretnék támogatni és segíteni szervezeteik fontos szociális munkáját a jövőben.

Az adomány jelképes átadását kísérő sajtótájékoztatón Sutka Sándor, a Pannon Guard Zrt. elnöke kiemelte, a társaságnak alapvetően a biztonsági szolgáltatás a fő tevékenysége, de szó szerint az említett fogalom köré fonható minden munkavégzése. Így többek között a szolgáltatási koncepcióba beleillő az, hogy a minőségi, biztonsági szolgáltatás a betegellátás területén is megvalósuljon. Éppen ezért 2007-ben létrehozták a betegszállítási ágazatot. – Úgy vélem, minőségi szinten folytatjuk a betegszállítást Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Téglás, Hajdúhadház, Józsa és Debrecen területének egyharmadán, ahonnan mi hozzuk a betegeket az egészségügyi intézményekbe, majd pedig onnan hazaszállítjuk őket. Mindig is törekedtünk arra, és a jövőben is így lesz, hogy a megfelelő empátiával, nagy odafigyeléssel legyünk a betegek iránt – mutatott rá Sutka Sándor, aki hozzátette: 18 fő dolgozik a betegszállítás területén, jelenleg 8 járművel végzik a munkát (ebből hármat a napokban cseréltek le, a fejlesztés teljes összege 90 millió forint).

Úgy vélem, a betegszállítás már önmagában egy karitatív tevékenység. Havi szinten mintegy 4 ezer beteget szállítunk, ez éves szinten 50 ezer fő

– fűzte hozzá.