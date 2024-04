Újabb öt évre szóló stratégiai megállapodást kötött a Debreceni Nemzetközi Repülőtér és a Pannon Guard Zrt. kedden a légikikötőben; a 2019. május elsejétől meglévő együttműködést hosszabbították meg a kizárólagos reptéri transzferszolgáltatás nyújtására vonatkozóan.

Sutka Sándor (balról) és Király Tamás írta alá a transzferszolgáltatás együttműködési megállapodását

Forrás: Molnár Péter

A transzferszolgáltatás végzéséből közös projektek nőttek ki

A dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából rendezett sajtónyilvános esemény kezdetén Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője visszatekintett az elmúlt öt esztendőre. Mint felidézte, 2019-ben szoros versenyben nyerte meg a Pannon Guard Zrt. a repülőtéri transzferszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot, s ennek eredményeként elindult egy kiemelt stratégiai jelentőségű együttműködés a cég és a repülőtér között.

A cél a magas szintű repülőtér transzferszolgáltatás biztosítása volt, ezzel oly módon szélesítve a repülőtéren elérhető szolgáltatások palettáját, hogy az nagy mértékben hozzájáruljon az utaselégedettség növeléséhez, segítse az utasok kényelmes, biztonságos eljutását a reptérre, vagy onnan haza, vagy épp üzleti találkozó helyszínére.

– Ezzel egyidőben a Pannon Guard személyszállítási üzletága elnyerte új elnevezését, a Pannon Transfert, és egyedi festésű járműparkkal kezdte el kizárólagos transzferszolgáltatóként az üzemelést a debreceni repülőtéren. Az ötéves együttműködés során más területeken is közös projektek indultak, mint például a Wizz Air Debrecen Airport Run vagy a gyermeknapok keretében megvalósult tevékenységek – sorolta Király Tamás. Hangsúlyozta: fontos, hogy olyan partnerrel dolgoznak együtt, amely hozzájuk hasonlóan képviseli azokat az értékeket, minőségi alapelveket, amelyeket maguk is követnek.

– Ezért is örömteli az újabb öt évre szóló megállapodás, mely révén a Pannon Guard Zrt. az egész régió számára biztosítja a magas színvonalú, ugyanakkor megfizethető transzferszolgáltatást. Továbbá, a személyszállításon túl, egyéb közös projekteken keresztül kölcsönösen erősítjük egymás jelenlétét a turisztikai iparágban – mutatott rá a az ügyvezető.

Bejelentette: az új együttműködés első közös projektjeként a gyermeknap alkalmából nyereményjátékot hirdetnek, melyben a gyermekükkel utazó szülők maximum 100 ezer forintig repülőjegy visszatérítést, valamint ingyenes transzferszolgáltatást nyerhetnek a gyermekük foglalási kódjával.

Felragasztották a Pannon Guard egyik járművére az első matricát, mely a Debrecen Városkártya partnerségét jelzi

Forrás: Molnár Péter

A Debrecen Városkártya programhoz is csatlakoznak

A jövőre nézve is biztatónak mondta az elmúlt öt év eredményeit Sutka Sándor, a Pannon Guard Zrt. elnöke. – Cégünk személyszállítási üzletága a repülőtérrel való együttműködés során csiszolódott mennyiségi és minőségi növekedés eredményeként, és teljesedett ki úgy, hogy ma már nemcsak a Debrecen International Airport partnere; ügyfeleink között nemzetközi cégóriások, közintézmények, utazási irodák is vannak – sorolta. Megjegyezte: Debrecen óriási fejlődési szakaszában van, ami nem valósulhatna meg a nemzetközi repülőtér nélkül. Ugyanakkor ez a fejlődés a Pannon Guard számára is kihívást jelent, hiszen igazodniuk kell hozzá, folyamatosan bővíteni, fejleszteni. Ez vonatkozik az autóparkra és a dolgozóikra is; képzett, nyelveket beszélő, személyvédelmi képességekkel rendelkező gépjárművezetőkre van szükségük, akik teljesíteni tudják a megrendelők elvárásait, köztük egyre több VIP szintű igényt.

Sutka Sándor is tett egy bejelentést: a debreceni polgárok irányába elkötelezett cégként csatlakoznak a Debrecen Városkártya programhoz, s ennek keretében a kártyával rendelkezők transzferszolgáltatásaikat 10 százalék kedvezménnyel vehetik majd igénybe, a hat éven aluli debreceni gyermekeket pedig ingyen szállítják.

Tóth-Megyesi Enikő, a Visit Debrecen turisztikai igazgatója az utóbbi szavakhoz csatlakozva beszámolt arról, hogy eddig mintegy 38 ezer Városkártyát állítottak ki, vagyis közelítenek a lakosság 20 százalékos arányához, ami azt mutatja, hogy a Városkártyára szükség van és a debreceniek szeretik azt. Ezért folytatják a hálózat bővítését, további minőségi szolgáltatókat bevonva a programba.