A terminálépület még hatékonyabb áteresztő képességét, valamint az utasok kényelmét szolgáló épületbővítési munkálatok veszik kezdetüket a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön a helyszínen.

Közel 300 millió forintos fejlesztés

Papp László polgármester beszéde elején elárulta, mindig örömmel érkezik a debreceni repülőtérre, vagy azért, mert utazik valahova, vagy mert valamilyen fejlesztésről, előrelépésről számolhat be. – Az elmúlt időszakban is több beruházásról született döntés a debreceni repülőtér kapcsán, hiszen néhány hónappal ezelőtt megtörtént az utasbiztonsági rendszerek fejlesztése, ami fontos előrelépés volt, kifejezetten technikai és biztonsági szempontból – idézte fel.

– Korábban már felvetődött, hogy a repülőtér áteresztő képességét, kapacitását is növelni kell, aminek több módja is lehet, és az a legészszerűbb, ha a jelenlegi, meglévő terminálépületet maximálisan igyekszünk kihasználni. Ugyanis vannak itt kevésbé igénybe vett terek, ezért adja magát a lehetőség, hogy éljünk ezekkel – osztotta meg Papp László. Kiemelte: csaknem 300 millió forintnyi összegből március elején megkezdődik a terminálépület bővítése, a kivitelezőnek július elejéig be kell fejeznie a munkát.

Papp László polgármester

Gyorsabb és kényelmesebb utaskiszolgálás

Az utasbiztonsági, valamint az utasellenőrzési zóna körülbelül 300 négyzetméternyi alapterülettel fog növekedni. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg is működő utasbiztonsági berendezések meghosszabbíthatóak lesznek, ami nagyjából óránként 30-40 százalék közötti plusz kapacitást tud majd biztosítani az utasvizsgálat során: gyorsabb, kényelmesebb lesz mindenképpen az említett rendszeren történő áthaladás

– magyarázta a polgármester. Megjegyezte, a repülés nincs könnyű helyzetben, hiszen az elmúlt években a koronavírus-járvány, utána pedig a világban zajló különböző konfliktusok zavarták a légi közlekedést.

Papp László rámutatott, ennek ellenére vannak új járatbejelentések, ha mennyiségben nem is, de minőségi kínálatban mindenképpen előrelépett a debreceni repülőtér. – Szerencse a szerencsétlenségben, hogy most ebben a kicsit nyugalmasabb időszakban el tudjuk indítani ennek a terminálépítésnek a folyamatát, és július elejére be is tudjuk fejezni, ami reményeink szerint azt jelenti, az év második felében már újra egy dinamikusan növekvő légi forgalommal számolhatunk – hangsúlyozta.

Király Tamás (balról) és Papp László a terveket tanulmányozza

Nemzetközi repülőtér a debreceni

Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője elmondta, az elmúlt években számos olyan nehézségekkel kellett szembenézni a debreceni repülőtéren, amelyek valamilyen formában a járat-, illetve az utasszámok csökkenéséhez vezettek.

A kihívások ellenére, a tulajdonosokkal együttműködve nem álltak meg a fejlesztések, sőt, igyekszünk felpörgetni ezeket, hiszen kiemelt célunk, hogy rövid-, illetve hosszútávon a repülőterünk egy olyan európai mércével is mérhető, minőségi szolgáltatásokat nyújtó légikikötő legyen, amely hozzájárul ahhoz, hogy a régió, illetve a város turisztikai és gazdasági ereje tovább nőhessen.

Ezen kívül küldetésünk, hogy a cívisvárosi lakosokban felkeltsük, illetve megerősítsük a büszkeség érzését, amiért nemzetközi repülőtérrel rendelkezik a település. A légikikötő ugyanis színesíti a városképet, továbbá nagyon fontos alapköve annak, hogy Debrecen egy dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezzen – mutatott rá Király Tamás.

Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője

Az ügyvezető nyomatékosította, a terminálépület bővítési munkálatai nem érintik a repülőtér normál működését, a kivitelézési munkálatok során a terminálépület, illetve a reptér folyamatosan üzemel, a járatok számának csökkenésére nem kell számítani. – A reptér üzemeltetőjének és a kivitelezőnek az az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a munkálatokkal járó kellemetlenségből az utasok a lehető legkevesebbet érzékeljenek – mondta.