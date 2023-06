Az infláció, az energia- és üzemanyagár emelkedése mindenkire kihat. A debreceni reptér üzemeltetését hogyan érinti?

Tavaly év végén jártak le a különböző energiahordozókra vonatkozó beszerzési szerződéseink (földgáz, villamos energia stb.), ezeket olyan új feltételekkel kellett megújítani, amiket a piac diktál. Mindez persze a repülőtéri költségvetést nagymértékben érinti, azonban az önkormányzattal és a többségi tulajdonos Magyar Állammal közösen azon dolgozunk, hogy a költségvetési nehézségeket kezelni tudjuk. Az áremelkedés természetesen hatással van nem csak a repülőtérre közvetlenül, de a légitársaságokra, ezáltal a jegyárakra is.

A kerozin is drágább lett, s ma már nehezen elképzelhető, hogy 5-8 ezer forintból oda-vissza Debrecenből megjárjuk Londont. Most magasabb jegyárakkal kell számolni, de azt gondolom, hogy Debrecen még mindig nagyon kedvező árfekvésű úti célokkal szolgál.

A Magyar Közlönyben június elején megjelent, hogy a kormányhatározat szerint többek között a Debreceni Nemzetközi Repülőteret is fejleszteni kívánják. Milyen beruházások zajlanak és mi várható?

Számos fejlesztés zajlott az elmúlt években. Teljesen új LED-es térvilágító oszlopok kerültek letelepítésre a forgalmi előtérre, valamint oda, ahol a repülőgépek parkolnak. Emellett új védelmi kerítésrendszert kapott a repülőtér, illetve tavaly egy jelentős burkolatfelújítási program valósult meg.

Ezek nagy és komplex beruházások, melyek többségét folyamatos forgalom mellett kellett végrehajtani, ami rendkívül nagy védelmi intézkedéseket igényel a mindennapok során. Jelen pillanatban is folyamatban van több beruházás és azok előkészítése, mint például a terminálépületünk átalakítása. Erre azért van szükség, hogy még nagyobb kapacitással tudjuk üzemeltetni az utasbiztonsági berendezéseinket.

Az év elején folytatta le Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a közbeszerzési eljárást, melynek keretében új utasbiztonsági berendezéseket szereztünk be. Az épületátalakítással ezen berendezéseknek fogunk helyet biztosítani. Jelen pillanatban kettő utasbiztonsági soron tudnak az utasok áthaladni, ha minden a terv szerint alakul, akkor január elsejétől már 4 utasbiztonsági sorunk lesz. A feladott poggyászok átvizsgálását biztosító röntgenberendezést is egyről kettőre növeljük, melynek segítségével a folyamataink dinamikusabbá válnak.

Ezen kívül az idei évben tervezzük még az üzemanyag-állomásunk áthelyezését és bővítését, hiszen a nagyobb forgalom nyilván nagyobb üzemanyag-felvétellel jár. Jelen pillanatban 50 ezer liter kerozint tudunk tárolni a repülőtéren, azonban ezt a kapacitást év végéig 250-300 ezer literre szeretnénk növelni.

Új futópálya létesítését is tervezik. Ennek munkálatai hol tartanak?

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a repülőtér infrastruktúrájának tulajdonosaként az elmúlt években burkolatfelújítási programot hajtott végre, melynek során számtalan burkolati hibát javítottak ki, betontáblákat cseréltek ki. Ezek a burkolatok azonban 40-50 évesek, tehát folyamatos karbantartást igényelnek. Emiatt a tulajdonosnak az a célja, hogy további burkolatfelújítási tevékenységet végezzenek. Ennek köszönhetően idén és jövőre is folytatódik a program, hosszú távon pedig a burkolat teljes cseréjével egy új futópálya létesítését tervezzük. Ennek több határideje is született, viszont ezen határidők az előkészítési munkálatok lefolytatásától függnek.

A célunk természetesen az, hogy ezen tevékenységből az utasok semmit ne vegyenek észre, csak azt, hogy kényelmesen fel és le tudnak szállni a repülőgépek, és miden gördülékenyen megy.

Hosszú távon milyen fejlesztésben gondolkodnak?

Az idei év harmadik negyedévében szeretnénk ténylegesen beindítani a Cargo (teherszállító) járatokat, illetve elérni, hogy a fuvarszervezők Debrecenből is szervezzék azokat. Ennek az infrastrukturális hátterét próbáljuk megteremteni. Úgy véljük, hogy ez egy sikeres üzletágunk lehet, mely további forgalmat generál, hiszen ezek a repülőgépek is kiszolgálási igénnyel jelentkeznek. Mivel a Cargo légijárművek jellemzően nagy súlyt visznek, ezáltal üzemanyagfelvételt is generálnak, mindemellett ezeket az árukat kezelni, raktározni, átvilágítani is kell, mely szintén jelentős bevételt jelenthet.

