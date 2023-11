Egy lőrinci (Heves vármegye) székhelyű cég végezheti a debreceni repülőtér terminálbővítését mintegy 300 millió forintért – áll a Közbeszerzési Értesítőben.

A feladat a jelenleg is üzemelő nemzetközi repülőtér területén lévő „A” és „C” jelű épületek részleges belső átalakítása és bővítése, ez által új funkciók kialakításával és a meglévő funkciók bővítésével, elrendezésének módosításával a repülőtér kapacitásának, szolgáltatásainak bővítése; a két épület közötti két belső udvar földszinti területének beépítése és az épületek hűtési rendszerének korszerűsítése.

Mint részletesen írják, a nagyobbik udvar beépítésével a jelenlegi induló oldali poggyász- és utas ellenőrzési részt bővítik. Az „A” épület udvar felőli homlokzati paneleinek bontásával a tér egybenyitható, az utasbiztonsági ellenőrzés tere áttekinthetővé válik. A belső udvar területén 2 újabb ellenőrzési sor alakítható ki, ezáltal gyorsítható az utas biztonsági ellenőrzési folyamat, illetve a kapacitás bővül. A két új sor a jelenleg is működő bejáraton keresztül érhető el, a meglévő sorok mellett elhaladva.

A hűtőrendszert is átalakítják

Az új utasbiztonsági ellenőrzési területet a C épület szintjén alakítanák ki, így jobban kapcsolható a C épület váró területeihez. A két épület közötti szintkülönbség az utasbiztonsági ellenőrzés előtti szalagkordon-rendszerbe helyezett épített rámpákkal, valamint lépcsővel biztosított, a többi helyen korlát lesz. Az utasbiztonsági ellenőrzés utáni meglévő rámpa (középső) átépítése is szükséges az új beépítés miatt változó utasforgalmi útirányok miatt. A belső udvar végében még egy raktárhelyiség kialakítására nyílik lehetőség, itt kap helyet az új beépítéseket kiszolgáló légkezelő berendezés is.

A kisebbik udvar beépítésével az utasok számára igénybe vehető közlekedő-váró terület bővül. Ezt a területet szintén a „C” épület szintjén alakítják ki. A két épület között jelenleg meglévő 3 átjáró szerkezeti kialakítása tűzvédelmi szempontokból nem megfelelő, valamint a belső udvarok beépítése miatt az átközlekedőkben kialakított rámpák is áthelyezendők/átépítendők.

Ezen okokból az átjárókat elbontják és a két épület közötti teljes beépítés egységes új szerkezetet kap. A belső udvarok lefedését könnyűszerkezetek alkalmazásával tervezik a tűzvédelmi előírások betartásával. Az épületek hűtési rendszerét egy új folyadékhűtővel kívánják kiszolgálni, mellyel a későbbiekben kialakítandó bővítményt is szeretnék hűtési energiával ellátni.

A felhívásra 5 ajánlat érkezett, a lőrinci Best Solution Konstrukt Kft-vel a beruházó Debrecen International Airport Kft. októberben kötött szerződést.