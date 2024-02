Leszögezte, a repülőtérnek több mint 600 ezer utasa volt 2019-ben, majd 2020-ban az első két hónap is egy 20 százalékos növekedést mutatott, de akkor következett be a koronavírus-járvány, ami szó szerint megtörte a légi közlekedést. Ez azonban nem befolyásolta azt a szándékát a városvezetőségnek, hogy a repülőtér a válságok korát követően is meghatározó szereplője legyen a légi közlekedésnek.