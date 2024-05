Téglás várossá válásának 33. évfordulóján délelőtt Sportnapot rendeztek a városi sporttelepen, mely részeként Socca kispályás foci, közösségi futás és futóverseny is volt, sportágválasztón több mint 15 sportág közül lehetett választani; többek között súlyemelés, darts, rugby, lézeres sportlövészet, íjászat, vívás, lovaglás és többféle tánc is volt. Mindemellett a hagyományőrző lovasíjász-bemutatót és sólyomröptetést is láthatott az érdeklődő közönség, természetesen nem hiányzott az igazi vidámparkos majálishangulat sem, profi vendéglátással.

Közösségi futás és futóverseny is volt Tégláson május elsején

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

Téglás sorsát meghatározó döntések születtek

Délután városnapi ünnepséggel folytatódott a születésnap a közösségi házban, ahol Tasó László országgyűlési képviselő beszédében méltatta a téglásiak összetartását, mentalitását. Kiemelte Téglás utóbbi 2-3 évben felkutatott történelmi múltjának fontosságát, és rámutatott az utóbbi időben történt beruházások közösségépítő erejére, majd bejelentette a frissen megnyert pályázati forrást az új bölcsőde megépítésére.

Szabó Csaba polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a városvezetést és polgármesterként személyesen őt is motiválja a városi cím, büszke a közösen elért eredményekre. Úgy gondolja, az elért eredményeik sok-sok évtizedig beszélnek helyettük.

A város első embere utalt rá, hogy Téglás életét, sorsát meghatározó döntést hoztak, mikor nem engedték, hogy az új elkerülő főút nyomvonala kettészelje a várost, mert betonmonstrum felüljárók, le- és felhajtók telepedtek volna a városra. Az új elkerülő 1 km-re halad majd Téglás mellett, a város egyesülhet a jelenlegi négyesen túli részével, folytatódhat az Angolkert megújítása, a tervek már készen állnak egy csodálatos tanösvény létrehozásához. Arról is beszélt, a fejlesztések hangsúlya Tégláson a gyerekekért és a fiatalokért történik. Modern tiszta, szép, egészséges és kreatív terek jöttek létre, új épületegység lesz a hivatal és a közösségi ház között, ahol játéktereket, szobákat alakítanak ki a darts és a FIFA Klubnak, az alkotóműhelynek, az egyesületeknek, civil szervezeteknek.

Szabó Csaba rámutatott, a nemrégiben átadott fedett városi piactér, az árusítás mellett folyamatosan rendezvények helyszíne is. A fiatalokért tették rendbe az egész Sporttelepet, a bowlingpályán szörnyű állapotok uralkodtak, ezt felújították, és teljes mértékben újraindították az egész bowling létesítményt. A műfüves pályán vadonatúj műfüves beépítést végeztek, teljesen új beruházásként megépült a pumpapálya, a futópályán, az új salakfeltöltés mellett kiépítették a világítást, és felújították a lelátót.

Szabó Csaba, Téglás polgármestere büszke az elért eredményekre

Forrás: Napló-archív

Szabó Csaba polgármester emlékeztetett, folyamatban van egy új Vasútállomás létrehozása, mosdóval, kulturált váróhelyiséggel, peronrésszel, és dolgoznak a buszforduló kiépítésén, biciklitárolóval, nagy, fedett buszváróval.

A város napján kitüntetéseket adtak át: Téglás Városért kitüntetést kapott a Városi Konyha csapata és Miklóssy Máté, a Degenfeld-kastély tulajdonosa;

kapott a Városi Konyha csapata és Miklóssy Máté, a Degenfeld-kastély tulajdonosa; Törő András sportdíjjal szociális ellátásért végzett munkájáért Sárosi Lászlónét ismerték el;

szociális ellátásért végzett munkájáért Sárosi Lászlónét ismerték el; Téglásért díszoklevelet Sipos Sándor vállalkozó és Molnár János, a Bek Pál Kertbarátkör tagja kapta meg;

Sipos Sándor vállalkozó és Molnár János, a Bek Pál Kertbarátkör tagja kapta meg; Polgármesteri díszoklevélben részesült Árva Istvánné és Elek Róbert vállalkozó

Az ünnepnapot Curtis élő nagykoncert zárta, valamint az előtte lévő fellépőkkel: Dobozi Lacikával és DJ Zalessel szórakozhattak a résztvevők.