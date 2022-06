Előtte azonban megtudhattuk, nem ez az első ilyen pálya a településen. Szabó Csaba polgármester felidézte, annak idején a régi kisréten kialakítottak egy hasonlót, de a 2010-es vihar nemcsak Téglás legnagyobb erdejét tette tönkre, hanem a pályán is letarolta az összes fát, és megsemmisítette a pályát.

Szabó Csaba, Téglás polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

– Akkor óriási szomorúság volt bennem, azóta is nagy álmunk volt egy ilyen pálya létesítése – tudatta. Azt is megosztotta, egy találkozás során Révész Máriusszal, az Aktív Magyarországért akkori kormánybiztosával szóba került, kellene egy ilyen pálya újra Téglásra. – Pályázat révén megvalósulhatott az álom, amit le se mertünk írni – mondta Szabó Csaba.

Tasó László országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Tasó László országgyűlési képviselő úgy véli, a pálya kialakítása olyan, hogy szinte minden korosztály lehetőséget találhat arra, hogy valamilyen gördülő eszközzel végighaladjon rajta. 30 millió forintból valósult meg a sporttelep udvarán az új attrakció, az önkormányzat az összeg felét önerőből tette hozzá. Tasó László kijelentette, a közelben nincs ilyen pálya, ezért a téglási pumptrack hasítani fog. A képviselő arra is kitért, Magyarország az aktív turizmust zászlajára tűzte. Azt is elmondta, a polgármesternek mindig vannak ötletei, s bármennyire nehéz is most a gazdasági helyzet, haladnak a téglási tervekkel. S bár ebben az évben nem fog elkészülni az uszoda, de jövőre hozzákezdenek.