Megvan a Debrecen és Nyíregyháza között kétszer két forgalmi sávosra tervezett 4-es főút Hajdúhadházat és Téglást elkerülő szakaszának nyomvonala. Ezt az összes hatóság, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága is jóváhagyta. Az elkerülő út a jelenlegi főúttól mintegy egy kilométerrel nyugatabbra halad majd – válaszolta a Cívishír kérdésére Szabó Csaba, Téglás polgármestere.

A városvezető elmondta azt is, hogy a mostani főútra való kikanyarodás, azon az áthajtás a nagy forgalom miatt nehézkes, körülményes és balesetveszélyes, olykor akár 10 perces várakozást is jelenthet. Emiatt is jó, hogy a négysávos főút távolabb lesz majd Téglástól. A végleges nyomvonal egyébként – árulta el Szabó Csaba – nem szerepelt a legelső javaslatok között. Azt Csáfordi Dénes, hajdúhadházi kollégájával, valamint a környéken földet birtokló gazdákkal többszöri egyeztetés után „találta meg”. Az új út a szakhatóságok szerint is kevesebb terhelést jelent majd a környezetre, ugyanakkor könnyen elérhető lesz a városok lakói számára. Az, hogy mikor kezdődhet az útépítés, és főleg azt, hogy mikor fejeződhet be a 4-es négysávosítása Debrecen és Nyíregyháza között, arról nincs információja Szabó Csabának. – Sokára. Most még csak a tervezésnél, annak is az elejénél tartunk – válaszolta.