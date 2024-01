A közelmúltban elkészült telepítési tanulmányterv szerint folyamatos fizikai elválasztással valósítanák meg a 4-es főút Debrecen-Hajdúszoboszló szakaszának bővítését. A kiviteli tervek elkészítéséért is felelős UVATERV Zrt. tanulmányterve szerint kétszer kétsávos, leállósáv nélküli, szűkített padkájú út épülne – írja a Cívishír. A cél az, hogy minél nagyobb részen lehessen 110 kilométeres sebességgel haladni. Mivel a Határ út és az M35-ös sztráda környezetében a korábbi években megtörtént a 4-es főút bővítése, ezért a négysávosítás 12,1 kilométeren történne a debreceni István úti körforgalomtól és hajdúszoboszlói keleti elkerülő csomópontjáig.

A vonalvezetés lényegesen nem változik

Viszonylag ismert, hogy a 4-es főút ezen szakaszának bővítése évtizedek óta napirenden van, 1996-ban már elkészült a környezetvédelmi engedély. Azonban lejárt és a beruházás is elmaradt. A már a nyilvánosság számára is elérhető tanulmányterv értelmében a fejlesztés nem érinti az amúgy kiváló adottságú termőföldeket. Az út vonalvezetése a jelenlegihez képest lényegesen nem változna, ugyanakkor Ebesnél – a belterület kezdetén és az ipari parknál – két különszintű csomópontot építenének. A projekt során a szikgáti felüljáró négysávosítása is megtörténne.

A négy megyén áthaladó 4-es főút összesen 352 kilométer hosszúságú, Budapestet köti össze a Tiszántúl északi és középső részével. A Debrecen-Hajdúszoboszló szakasz négysávosításának elmaradása ahhoz vezetne – mutat rá a dokumentum –, hogy a főút ezen a szakaszán eléri a teljes kapacitását. Ez torlódásokat, forgalomlassulásokat okozna, ami környezeti terhelést, a gazdasági lehetőségek csökkenését vonná maga után. A kamionforgalom növekedése még balesetveszélyesebbé tenné az útvonalat, figyelmeztetnek.

Még nincs döntés

Az UVATERV Zrt. még 2021 végén elnyerte a négysávosítás engedélyes terveinek elkészítésére irányuló közbeszerzést nettó 395 millió forintért. A tervek nemrég elkészültek; ezek fontos része, hogy a hajdúszoboszlói keleti elkerülő jelzőlámpás csomópontját körforgalommá építenék át és az Ebes-Debrecen kerékpárutat is meg kellett tervezniük.

A terveket finanszírozó Építési és Közlekedési Minisztérium elkötelezettnek tűnik a beruházás iránt, ugyanakkor a tényleges megvalósításról még nincs döntés. Egy ilyen projekt költsége Debrecen és Hajdúszoboszló együttes beruházási lehetőségeit is messze meghaladja, így csak állami forrásból valósulhat meg. Amennyiben a négysávosítás zöld utat kap, úgy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés rövid időn belül elindulhatna. Maga a tényleges építkezés 32 hónapot venne igénybe, hangzott el a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés decemberi ülésén.