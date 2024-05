Labdarúgó vármegyei II. osztály, Északi csoport, 23. forduló

Hajdúhadházi FK - Józsa SE 1-1 (0-1)

100 néző. Vezette: Szűcs L. (Petrika R., Szűcs D.).

Hajdúhadház: Selyem D. - Lakatos L., Lakatos Sz. (Kecskés J.), Horváth A., Takács G., Rézműves M. (Lakatos Á.), Lakatos K. (Vadász Cs.), Dávid T., Nagy M. (Molnár D.), Balogh I., Nagy I. Játékosedző: Nagy István Zsombor.

Józsa: Tóth Cs. - Papp R., Balogh T., Gál Sz., Bacskai L. (Jóvér J.), Pár Z. (Szilágyi Sz.), Hamvas E., Iványi Á., Dezső M., Gubacsi-Wéber Á., Fekete L. (Szabó M.). Játékosedző: Szabó Mátyás.

Gól: Horváth A., ill. Hamvas E. Jók: Horváth A., ill. senki.

Nagy István Zsombor: Jól kezdtük a mérkőzést, volt pár lehetőség, helyzet, ami kimaradt, ezután a vendégcsapat megszerezte a vezetést, amit nagy nehézségek árán sikerült egalizálni. Reális eredmény született.

Szabó Mátyás: Egy megnyert mérkőzést sikerült kiengedni a kezünkből egy erősen vitatott büntetővel. Három hete nyolc-tíz hiányzóval vagyunk az érettségi miatt, remélem, jövő héten már rendben leszünk. Sok sikert a Hajdúhadháznak!

Hajdúdorog SE - Polgár VSE 3-0 (0-0)

100 néző. Vezette: Karsai B. (Nagy R., Kovács R.).

Hajdúdorog: Almási J. - Dálnoki L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Gyúró L., Anga A., Oláh T. (Bujdosó D.), ,Rafael Gy. (Percze N.), Tóth K., Sándor P. (Balogh A.), Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt.

Polgár: Kovács Zs. (Balogh B.), Puzsár A., Antal J., Bolgár D., Balogh K., Pálinkás P., Erős K., Kiss L., Bakó Zs., Teslér M. (Beri A.), Papp G. Játékosedző: Puskás Sándor.

Gól: Percze N., Szilágyi B., Gyúró L. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 1-6.

Dálnoki Zsolt: A kötelező győzelmek a legnehezebbek, amit ma meg is tapasztaltunk, de szerencsére sikerült győztesen kijönni belőle. Mindkét csapatnak gratulálok!

Antal József később nyilatkozik.

Téglás VSE - Görbeházi KSE 5-1 (2-1)

100 néző. Vezette: Kriston T. (Gajdics Z, Vékony T.).

Téglás: Csizmár K. - Dufla D., Beszeda M., Szabó G., Köblös L. (Dudás I.), Lovas R. (Névtelen S.), Bulyáki B., Juhász M., Kremniczki F., Fejes I., Dobi K. (Sigér S.), Hevesi F. (Száva J.). Vezetőedző: Nagy Imre.

Görbeháza: Agócs R. - Toronyai L., Hajdú R., Szabó I., Fábián Sz., Ilyés Z., Félegyházi Z., Siket Gy. (Lakatos T.), Pók D. (Sebők A.), Csőke K., Ronkovics T. Vezetőedző: Szolnoki Attila.

Gól: Kremniczki F. (2), Szabó G., Dufla D., Hevesi F., ill. Csőke K.

Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 5-0.

Nagy Imre: Magabiztos győzelmet arattunk egy szimpatikus Görbeházával szemben. Gratulálok csapatomnak, és további sok sikert a vendégeknek!

Szolnoki Attila: A nehéz helyzetünk ellenére megpróbáltunk tisztességes helytállást tanúsítani egy jó képességű Téglás ellen. Az első félidőben tartottuk magunkat, de sajnos a második játékrészben annyi hibát vétettünk, amit az ellenfél jól a maga javára fordított, és megérdemelt győzelmet arattak. Gratulálunk nekik!

Nyírábrány - Tiszacsege 0-2 (0-1)

110 néző. Vezette: Takács I. (Tóth M., Török Z.).

Nyírábrány: Küzmös E. - Debreceni J., Török P., Kiss R., Pintye P., Furó Zs., Turcsán J., Sándor L., Klein I. (Pádár M.), Küzmös A. (Küzmös Gy.), Nagy Zs. (Nagy A.). Vezetőedző: Küzmös György.

Tiszacsege: Budai B. - Tóth Sz., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Kovács A. (Török Á.), Csurgó Á., Draveczky L. (Nagy Á.), Simon N., Gréz K. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Gól: Kovács A., Deli G. Jók: mindenki, ill. mindenki.

Küzmös György: Sajnos a testvércsapattól sikerült ismét kikapni, mindemellett szeretnék gratulálni mindkét csapatnak!

Simon Zoltán: Egy gyenge színvonalú mérkőzést nyertünk meg, de ezért is három pont jár. Gratulálok a hazai csapatnak, és sok sikert kívánok nekik az elkövetkezőkben!

Labdarúgó vármegyei II. osztály, Déli csoport, 1-4. hely, 2. forduló

Kabai Meteorit SE - Földes KSE – végeredmény később

100 néző. Vezette: Lévai Z. (Dr. Szigeti K., Tóth Á.).

Kaba: Molnár T. - Furkó L., Molnár Cs., Balogh Á., Szabó J., Kovács M., Fehér A., Tóth P., Nagy J., Varga B., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter.

Földes: Horváth Zs. - Kiss T., Károlyi N., Faragó Gy., Rostás D., Balogh M., Molnár B., Vincze N., Pocsai G., Baranyi S., Mester N. Vezetőedző: Bodó Lajos.

Ifi: 5-1.

Tóth Péter: Gratulálok a bajnoki címhez! Molnár Csabának pedig külön, hogy élete gólját lőtte, ami minimum Puskás-díj.

Bodó Lajos: Előszőr is gratulálni szeretnék a kabai csapatnak a bajnoki cím megnyeréséhez! A mai mérkőzésen is ők domináltak, viszont hősies helytállásunk miatt végig partiban tudtunk maradni velük. Sajnos a játékvezetés miatt maradtak bennem kérdőjelek. Ma két olyat láttam, amit hosszú pályafutásom során meg soha sem, hisz korábban sem játékosként, sem edzőként nem voltam kiállítva, hozzáteszem, teljesen jogosan. Itt láttam egy olyan gólt, amit Molnár Csabi szerzett, amely utánozhatatlan. Büszke vagyok a csapatomra is, mert a meccs végén a minket elkísérő szurkolók vastapssal jutalmazták.

Blondy FC Esztár - Püspökladányi LE 4-0 (2-0)

120 néző. Vezette: Forgács K. (Papp J., Balogh E.).

Esztár: Balogh I - Mándi L., Sándor Sz., Tóth J., Nagy P., Mona P., Cseke D., Lantos T., Tóth D. (Nagy P.), Rézműves T., Lakatos Zs. (Pellei E.) Vezetőedző: Vajas Vera.

Püspökladány: Eszenyi V. - Szabó P., Simon N., Mester M., Tőke T. (Ugrai A.), Berde M., Juhász K., Burzán M., Nagy V., Pap L., Hári B. Vezetőedző: Szabó Máté.

Gól: Cseke D. (2), Mona P., Sándor Sz. Jók: mindenki, ill. senki. Kiállítva: Mándi L. (84.).

Vajas Vera: Anyukám mondta, hogy ne beszéljek csúnyán, így most kihagyom. Sok beszédnek ez az eredmény a vége. Hol volt, hol nem volt, Esztárnak ma hat pontja volt.

Szabó Máté: Egy csapatnyi hiányzónk van hetek óta és sorra bukjuk el a fontosabbnál fontosabb mérkőzéseket. Sajnos az ellenfelünk a mai mérkőzésen ennyivel jobb volt nálunk!

5-8.hely, 2.forduló

Konyár DSE - DLSE 0-0

100 néző. Vezette: Pál G. (Tóth G., Gombos B.).

Konyár: Nógrádi I.v. - Czibere D., Tóth L. (Lakatos R.), Gellén A. (Czibere B.), Varga D. (Lakatos G.), Urbán P., Nyeste D. (Farkas T.), Csuka Zs., Erdelics T. (Pintér B.), Tamási G., Nagy L. (Varga Sz.). Vezetőedző: Czibere Tibor.

DLSE: Menyhárt N. - Berán B., Fekete Sz. (Kovács B.), Bakó L., Budai B., Juhász Cs. (Juhász L.), Csizmadia Cs., Fekete B. (Rácz S.), Husi Gy., Papp R. (Kiss J.), Szűcs G. (Borsos Z.). Vezetőedző: Benedek Barna.

Jók: senki, ill. senki.

Czibere Tibor később nyilatkozik.

Benedek Barna később nyilatkozik.

Nádudvari SE - NSC Nagyhegyes 2-3 (1-1)

100 néző. Vezette: Czibere B. (Szilágyi Z., Nagy D.).

Nádudvar: Nagy P. - Bojtor P., Szöllősi B., Cseke Zs., Székely Z., Horváth A. (Kovács I.), Szathmári Z. (Tóth S.), Nagy M., Czidor R., Kiss T., Kocsis G. Vezetőedző: Gere Csaba.

Nagyhegyes: Marton A. - Rácz T., Nagy R., Oláh S., Lonsták G. (Radics R.), Bak Z., Nádasdi Sz., Erdélyi Zs., Kun M., Váczi P., Vágner F. Vezetőedző: Koroknai Dávid.

Gól: Czidor R., Horváth A., ill. Erdélyi Zs. (3). Jók: senki, ill. mindenki.

Gere Csaba: Meg is érdemeltük. Gólokkal kellett volna nyerni, erre a 97. percben kapjuk a kegyelemdöfést. Jobbulást a sérült hegyesi játékosnak!

Koroknai Dávid később nyilatkozik.

9-11. hely, 2.forduló

Ebesi SBKE - SRE Komádi 2-1 (1-0)

80 néző. Vezette: Szabó P. (Nedeczky Zs., Pete A.).

Ebes: Kerekréti G. - Szabó M., Csizi R. (Pajzos A.), Horváth Sz., Halász Z., Ötvös S. (Máté I.), Mészáros T., Andirkó I., Kiss D., Almási A. (Árva D.), Szabó I. (Kiss N.). Játékosedző: Halász Zoltán.

Komádi: Mohácsi A. - Varga L., Takács S. (Farkas L.), Veres P., Varga L., Szalai F., Seprenyi K., Rostás M., Tarsoly L., Balogh K. (Kiss B.), Török M. (Erdei S.). Vezetőedző: Puskás Sándor.

Gól: Ötvös S. (2), ill. Balogh K. Jók: Kerekréti G., Kiss D., Ötvös S.

Halász Zoltán: Nagyon alacsony színvonalú mérkőzést nyertünk meg, kínkeservesen.

Puskás Sándor: Gratulálok a csapatnak a küzdelemért. Sajnos egy góllal jobb volt az ellenfél.

A tabella 1-4. hely 1. Kabai Meteorit SE 21 18 1 2 92-15 55 2. Püspökladány LE 22 14 3 5 66-24 45 3. Blondy FC Esztár 22 12 6 4 54-45 42 4. Földes KSE 21 9 8 4 70-43 35 5-8. hely 5. DLSE 22 9 8 5 37-33 35 6. NSC Nagyhegyes 23 10 3 10 60-59 33 7. Nádudvari SE 23 10 2 11 69-60 32 9. Konyár-DSE 22 6 7 9 35-38 25 9-11. hely 1. Báránd KSE 21 7 2 12 44-57 23 2. Ebesi SBKE 22 3 2 17 25-67 11 3. SRE Komádi 21 0 2 18 13-123 2

