Az elmúlt tíz évben rengeteget fejlődött Hajdúsámson. Amellett, hogy jelentősen csökkent az aszfaltburkolat nélküli utcák száma, egyebek mellett folyamatosan újultak meg a rossz állapotú útszakaszok, a közvilágítási rendszert korszerű LED-technológiára cseréltette az önkormányzat. A város lakossága dinamikusan, nagy arányban növekszik, amely viszont újabb kihívásokat jelent a városvezetőség számára. Az elmúlt öt év értékelésére, és a következő évek feladatainak meghatározására kértük Antal Szabolcs polgármestert.

Hajdúsámsonban több utca is megújult az elmúlt öt év alatt

Forrás: Kiss Annamarie

– 2019-től kezdődően városunk folytatta a fejlődésnek azt az útját, amely 2014-ben már elkezdődött. Modern, élhető várossá nőttük ki magunkat az elmúlt öt évben. Mindezt ráadásul az eddigi legnehezebb önkormányzati ciklus alatt, hiszen a koronavírus-járvány, majd a háború okozta gazdasági nehézségek felelősségteljes döntésekre kényszerítették az önkormányzatot. Szerencsére sikerült mindezt úgy átvészelnünk, hogy a fejlesztéseket és a célkitűzéseinket a tervek szerint meg tudtuk valósítani, és a közösségi élet is visszatért a régi kerékvágásba – foglalta a össze városvezető.

Egymást érték a hajdúsámsoni fejlesztések

Antal Szabolcs elmondta, a 2019-ben tett választási ígéreteiket maradéktalanul teljesíteni tudták. Egyebek mellett folytatódtak az útépítések, útjavítások: 11 utca kapott teljesen új aszfaltburkolatot. A közvilágítási rendszer LED-technológiával való korszerűsítésével jelentős megtakarítást ér el az önkormányzat.

Az egyik legnagyobb álmunkat is valóra tudtuk váltani: egy modern piac­csarnokot építettünk, ahol nagyon szép környezetben vásárolhat mindenki akár a helyi termelők portékáiból is

– emelte ki.

Többek között modern piaccsarnok is épült Hajdúsámsonban

Forrás: Kiss Annamarie

A fejlesztésekből a városrészek sem maradtak ki. Sámsonkertben bringapark és játszótér épült – illetve a városban több játszótér megújult –, Martinkán új kondipark nyújt sportolási lehetőséget az ott élőknek.

Fontos mérföldkőhöz ért a város az oktatás területén, ugyanis 2020-ban egy gimnázium nyitotta meg a kapuit a városban, így a helyi fiataloknak nem kell Debrecenbe vagy más városba átjárniuk, ha otthonaikhoz közel szeretnék folytatni a középiskolai tanulmányaikat. Mindezek mellett a lakosság kérését teljesítve, az önkormányzat közbenjárt egy Penny áruház létesítéséért, s az 2022 óta fogadja a hajdúsámsoni vásárlókat.

Egyre többen költöznek Hajdúsámsonba

– A helyi közösség összetartásának és erejének egyik ékes bizonyítéka, hogy az idén 20 ezer 70 darab tojással megdöntöttük a magyar tojásfarekordot – idézte fel büszkén Hajdúsámson polgármestere. Kifejtette, a város népességszáma dinamikusan és nagy ütemben emelkedik, tavaly az ország nyolc legjobban bővülő települése közé tartoztak, egyedüliként képviselve a keleti országrészt. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetniük a közösségek és a közösségi terek fejlesztésére is. Pályázati forrásokból közösségi házzá alakították a régi tűzoltószertárt és kialakították a Szeretet parkot. A város legnagyobb rendezvénytere, az Epreskerti rendezvénytér színpaddal és öltözőkkel bővült.

Városunk jelenét és jövőjét – főleg a lakosságszám-növekedés miatt – meghatározó fejlesztés volt a Debrecen és Hajdúsámson közötti négysávos út kialakítása 2020-ban. A fejlesztés részeként kerékpárút is épült, amely szintén biztonságos közlekedést jelent a vármegyeszékhelyre

– fejezte ki. Hozzátette, Debrecen közelsége meghatározó Hajdúsámson életében, sok Debrecenben dolgozó választja a várost lakhelyéül. Számukra nagy előny, hogy rövid időn belül beérhetnek a cívisvárosba.

A város legnagyobb rendezvénytere, az Epreskerti rendezvénytér színpaddal és öltözőkkel bővült

Forrás: Kiss Annamarie

Jelentős közműhálózat-fejlesztések indultak

Mint arra az előzőekben már utaltunk, a növekvő lakosságszám kihívásokkal is jár az önkormányzat számára. Antal Szabolcs elmondta, a város ivóvízellátó rendszerét 50-60 évvel ezelőtt az akkor még körülbelül 5-6 ezer fős Hajdúsámsonra tervezték, de a lélekszám ma már meghaladja a 15 ezret. – A közműhálózat fejlesztésre szorul, ennek megfelelően a kapacitásbővítés munkálatait részben elkezdtük. A tervek elkészültek, a kivitelezés van hátra. Az ivóvízkútjaink képesek a megfelelő vízmennyiség biztosítására, sőt, két tartalékkúttal is rendelkezünk, melyeket szükség esetén be tudunk üzemelni – emelte ki.

Szeretném ezúton kifejezni köszönetemet Debrecen városvezetősége önzetlen segítségéért, amelynek köszönhetően a cívisváros felől ivóvízvezeték-hálózat épül Hajdúsámson irányába. Továbbá egy új, Martinka irányába tartó szennyvízelvezető rendszer tervezése is folyamatban van, amelynek eredményeként azok a hajdúsámsoni ingatlanok is a közműhálózatra csatlakozhatnak, amelyek nem rendelkeznek még szenny­vízelvezető rendszerrel

– részletezte Antal Szabolcs. Mindezek mellett a város elektromos hálózatának fejlesztése is folyamatban van.

Antal Szabolcs elmondta, a város ivóvízellátó rendszerét 50-60 évvel ezelőtt az akkor még körülbelül 5-6 ezer fős Hajdúsámsonra tervezték, de a lélekszám ma már meghaladja a 15 ezret

Forrás: Kiss Annamarie

Folytatná a munkát Hajdúsámson városvezetője

A 2021–2027-es uniós finanszírozási ciklusban is számos elnyert pályázattal rendelkezik Hajdúsámson. A következő években több kilométernyi belterületi és külterületi útszakasz újul meg; az egyre növekvő igényre reflektálva elindul a bölcsőde bővítése; hat önkormányzati épületet korszerűsítenek energiahatékonyabbá; valamint rendelkezésre áll a torna- és rendezvénycsarnok építésének támogatása is.

Természetesen ezek a beruházások és az elmúlt öt év sikerei az erős helyi közösség, a kormányzattal való szoros együttműködés, valamint a tapasztalattal és rutinnal rendelkező hivatali apparátus és a munkámat támogató képviselő-testületnek köszönhetők. A jövőben ezt a munkát szeretnénk folytatni

– fogalmazott Antal Szabolcs.

– Látható, hogy a város lélekszámának növekedése 2024-ben sem állt meg, így a jövő feladatait s a fejlesztések irányát javarészt ez is meghatározza. Látjuk, tudjuk, hogy mi a dolgunk, milyen feladataink vannak, és milyen fejlesztéseket kell végrehajtanunk a lakosság jóléte érdekében – húzta alá.