– Örömmel közölhetem, hogy elindítottuk azt a közbeszerzési eljárást, ami Debrecen keleti városrésze vizes infrastruktúrájának jelentős fejlesztését irányozza elő – mondta Papp László polgármester hétfőn sajtótájékoztatón a Debreceni Vízmű Zrt. IV-es számú telepén. Beszélt a keleti városrészben tervezett beruházásról, szavait pedig Antal Szabolcs, Hajdúsámson vezetője egészítette ki, ugyanis ezen projektek a közeli városnak is nagy segítségére lesznek.

Papp László és Antal Szabolcs a Debrecen keleti városrésze vizes infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló sajtótájékoztatón

Néhány hete jelentettük be, hogy Debrecenben egy nagyon jelentős, keleti városrészt érintő infrastrukturális fejlesztést indítunk el. Debrecen nagyon dinamikus gazdasági fejlődésen megy keresztül, de a gazdasági fejlődés csak akkor egészséges, ha a város polgárai az általuk igénybevett szolgáltatások körében is tudnak porfitálni. Ennek okán a gazdaságfejlesztés a lakossági infrastruktúra fejlesztésekkel szoros összefüggésben valósul meg a következő években

– hangsúlyozta Papp László.

Hamarosan indul a vizes infrastruktúra tervezése

– A város 2024-es költségvetésében már jeleztük, hogy idén is kiemelten nagy jelentőséggel bírnak az infrastrukturális beruházások, de ezen belül 2024-től a következő években meghatározóak lesznek a vizes infrastruktúrára vonatkozó fejlesztések. Ennek a tervezési fázisát közbeszereztetjük most. Április 4-én zárult az ajánlattételi határidő, most a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik, azt követően lesz eredményhirdetés, és még az év első részében elindulhat a tervezési munka – részletezte a polgármester.

Ismertetve a főbb paramétereket elmondta: két nagy része van a keleti városrész infrastruktúra-fejlesztésének, egyik a közlekedési hálózaté, a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel, a másik a szóban forgó ivóvíz-, valamint szennyvíz-gerincvezetéké. Utóbbi, a 9-es főgyűjtó szennyvíz-gerincvezeték egy 31 kilométer hosszú, a várost keleti oldalról végigkövető, majd délről megkerülő és a szennyvíztelepbe becsatlakozó nagy gerincvezeték, ennek, és vele párhuzamosan egy 18 kilométer hosszú ivóvíz-gerincvezetéknek a tervezése zajlik majd hamarosan. Ezek megépítésével a keleti városrészben mintegy 1700 hektárnyi terület közmű-alapinfrastruktúrája alakul ki.

Bemutatták a IV-es vízműtelepet a vizes infrastruktúra fejlesztéséről szóló sajtótájékoztató résztvevőinek

Lakóterületi fejlesztések

– Hosszú ideje folyik a diskurzus arról, hogy Debrecen keleti részén alapvetően lakóterületi fejlesztések lesznek a következő évtizedekben. De ezeket a beruházásokat addig nem tudjuk elindítani, amíg az alap-infrastruktútra ki nem épül – emlékeztetett Papp László.

– Debrecen olyan várossá fejlődött az elmúlt időszakban, mely nagyon szorosan kapcsolódik az agglomerációs településekhez. Antal Szabolcs polgármesterrel évek óta beszélünk a két város együttműködéséről, ami különösen fontos az alap-infrastruktúrák tekintetében.

A Debreceni Vízmű Hajdúsámsonban is végez ivóvíz- és csatornaszolgáltatást. A város Debrecen egyik legfajsúlyosabb agglomerációs települése, jelentős lakosságszám-növekedésen ment keresztül az elmúlt években, és ezt az infrastruktúrában is le kell követni

– hangsúlyozta Papp László.

Rámutatott: Debrecen keleti városrészének nagy volumenű infrastruktúra-fejlesztése egyértelműen kapcsolódik Hajdúsámson fejlesztési célkitűzéseihez is, a két város infrastrukturális értelemben még szorosabban össze tud majd kapcsolódni. – Ráadásul Hajdúsámson Debrecen felé tud lakóterületi értelemben terjeszkedni, Debrecen pedig Hajdúsámson felé, tehát lehet, hogy a két város az évszázad második felére gyakorlatilag összenő majd. Ezért is fontos, hogy az alapinfrastrukturális fejlesztéseknél már most közösen gondolkodjunk – tette hozzá.