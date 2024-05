Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megbízásából a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, valamint Debrecennel és Miskolccal közösen, júliusában rendezi meg a nagyszabású multisporteseményt. A városokban több éve folyik intenzív felkészülés a rendezvényre, hiszen 17 sportág közel 5000 résztvevőjét látják majd vendégül – olvasható az unideb.hu-n.

– A sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy növeljük a sport megtartó erejét a felsőoktatásban is, hiszen jelenleg több ezer igazolt sportolót veszít el a magyar sportélet az érettségi után. Éppen ezért szeretnénk segíteni az egyetemistákat abban, hogy tanulmányaik mellett is legyen lehetőségük sportolni, tegyék ezt akár nemzetközi szintű élsportolóként, akár közösségi sportolóként. A lényeg számunkra, hogy legyenek a sportolók közösségének tagjai és soha ne is hagyják el a rendszeres mozgást az életükből. Hatalmas eredmény, hogy idén Miskolcon és Debrecenben láthatjuk vendégül a kontinens legjobb egyetemi sportolóit. Remélem, hogy az Európai Egyetemi Játékok olyan élményt nyújt majd, amelyet sem a sportolók, sem pedig a kilátogató szurkolók nem felejtenek el soha, és a versenyek hatására sokan kedvet kapnak majd arra, hogy belépjenek a sportcsaládba! – emelte ki Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár

A rendezvény kiváló lehetőség lesz kapcsolatok építésére Európa-szerte

– A megújult magyar felsőoktatás kiemelt hangsúlyt helyez az egyetemi sportra, mert az egyetem és a sport egyszerre teremt közösséget, biztosít kötődést. Célunk, hogy egyetemeink olyan rugalmas, egyéni oktatási rendet, mentorálást biztosítsanak az élsportolóknak a tanulmányaik alatt, hogy az a legkiválóbb sporteredményekhez segítse őket. Célunk az is, hogy egyetemeink nyitottak legyenek élsportolóink számára az aktív versenyzés éveit követően is. Szeretnénk, hogy az egyetemi évek alatt minél többen sportoljanak az egyetemi sportklubokban, és az egyetemek közötti versenyek presztízse is erősödjön. Ahogy legutóbb, az 51. Medikus kupa záróeseményén is fogalmaztam április végén Debrecenben: mutassuk meg, hogy mi a magyar virtus! Hajrá magyar egyetemek, hajrá magyar egyetemisták! – mondta el Hankó Balázs innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár

Nem csak sport

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség úgy véli, hogy az Európai Egyetemi Játékok nemcsak a sportolók, hanem az egész magyar egyetemi közösség számára kiváló lehetőség lesz a bemutatkozásra és a kapcsolatok építésére Európa-szerte.

Az Egyetemi Játékok azonban nem csupán a sportversenyekről szólnak: kiemelt figyelmet kap a közösség- és kapcsolatépítés, az európai kultúrák kölcsönös megismerése és a szakmai orientáció is. A Játékok öröksége Európa-szerte megerősíti az egyetemi intézményrendszert, és fontos mérföldkövet jelent a városok és az ott működő egyetemek fejlődésében.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is megszólalt az Európai Egyetemi Játékok előkészülete kapcsán:

– 50 nap van hátra az Európai Egyetemi Játékok kezdetéig és a Miskolci Egyetem egész közössége igazgatottan várja az eseményt. A szervezőbizottság, munkatársaink és önkénteseink is azon dolgoznak, hogy a hozzánk látogató sportolók és szakemberek felejthetetlen élményekkel távozzanak majd Miskolcról. Zajlik a sportesemények helyszíneinek előkészítése, a korszerűsítés, az építés, hogy valóban világszínvonalú helyszíneken fogadhassuk a hozzánk érkező vendégeket. 50 nap van hátra és mi 50 nap múlva azt szeretnénk megmutatni a játékok minden résztvevőjének, hogy a Miskolci Egyetem valóban a tudás és közösség campusa! – fejezte ki gondolait a rektor.