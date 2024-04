Bács Zoltán kancellár is úgy látja, a Debreceni Egyetem életében fontos mérföldkő az EUG megrendezése, történelmi léptékű esemény, és mint jó házigazda az intézmény komolyan veszi a feladatát.

– Nagyon készülünk a nyitányra. Szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni, és reméljük, hogy minden résztvevő maximálisan meg lesz elégedve. Ez a multisportesemény a lehető legmagasabb szintű világverseny, amit egy egyetem rendezhet, emiatt történelmi jelentőséggel bír az intézményünk szempontjából. Nagy a felelősségünk, de arra törekszünk, hogy a rendezvény érdekeit szem előtt tartva a leghatékonyabban megfeleljünk az előírásoknak és az elvárásoknak. Arra számítunk, hogy sikeres lesz a 2024-es EUG és ennek szellemében tovább erősödhet a DE külföldi hallgatói bázisa – tette hozzá a kancellár.

A legjobbra törekednek

Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója elmondta:

minden idők legjobb EUG-ját szeretnék megrendezni.

– Számos területen nemzetközi elitszinten teljesít a Debreceni Egyetemen, ugyanezt a színvonalat akarjuk tartani a multisportesemény szerevezésében is. A feladatokkal időarányosan jól állunk, a napokban alakul majd ki a végleges létszám, de már most látható, hogy több mint háromezer fős delegáció fog érkezni Debrecenbe Európa negyven országából. Mivel itt egyetemek, nem pedig nemzetek versenyeznek, joggal gondolhatjuk, hogy a világ összes országából jönnek majd hallgatók, ez még fokozottabb odafigyelést igényel a szervezés szempontjából. A várossal és a helyi szervekkel is példaértékű az együttműködésünk – hangsúlyozta az intézetigazgató.

Az Európai Egyetemi Játékok helyi szervezőbizottsága továbbra is várja az önkéntesek jelentkezését az EUG debreceni versenyeinek lebonyolításához. A hazai és nemzetközi önkéntes segítők április végéig jelezhetik részvételi szándékukat, az EUG2024 hivatalos weboldalán regisztrálhatnak.

Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megbízásából a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ), valamint Debrecen és Miskolc városával július 12-24. között rendezi meg az Európai Egyetemi Játékokat.