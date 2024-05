Újabb játékos szentesítette kézjegyével a következő szezonra szóló szerződését a DEAC Erste Ligás jégkorongcsapatánál: Molnár Dávid is csatlakozott azon debreceni hokisokhoz, akik a 2024/2025-ös idényben is fekete-fehér mezben szerepelnek, írja az egyetemi egyesület honlapja.

– Mivel debreceni születésű vagyok, természetesen kitartok a csapatom mellett, és jó érzéssel tölt el, hogy számítanak rám a következő idényben is. Valamint boldoggá tesz, hogy a DEAC az egyetemi tanulmányaimban is támogat a profi jégkorong mellett – nyilatkozta a kontraktus kapcsán.

A DEAC 14-ese a legutóbbi Erste Liga-sorozatban 47 találkozón jutott szóhoz, amelyek során 6 gólt szerzett és 9 asszisztot jegyez.

– Nem vagyok elégedett az elért pontjaimmal, mert tudom, hogy ennél többre vagyok képes.

Sajnos a legutóbbi szezon nem a célkitűzéseinknek megfelelően alakult, de ez már a múlt.

Izgatottan várom a következő bajnokságot! Még nem fogalmaztuk meg a csapat céljait, de azt kijelenthetem, hogy túl akarjuk szárnyalni az elmúlt két évet, mert a debreceni hokiban sokkal nagyobb potenciál van. Ami engem illet, az lebeg a szemeim előtt, hogy minél többet segítsek a gárdának a kívánt eredmények elérésében. Valamint jövőre szeretném megszerezni a diplomámat – zárta gondolatait Molnár Dávid.