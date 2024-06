A DEAC közleménye alapján 2023 őszén csatlakozott a Debreceni Egyetem csapatához – s így a gárdát erősítő öccséhez, Sámuelhez is – Jakabfy Csongor. A 196 centi magas, 100 kilós bekk hamar beilleszkedett a fekete-fehér együttesbe, most pedig aláírt a 2024/2025-ös szezonra is.

Jakabfy Csongor a DEAC egyik védője

Forrás: Napló-archív

– Nagyon örülök, hogy a jövőben is számít rám a klub. Élveztem az első évemet Debrecenben, mind a sport, mind a tanulás szempontjából, úgyhogy izgatottan várom a következő szezont. Az előző idényben furcsa körülmények között, a szokásosnál jóval később csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy örültem annak, hogy hónapról hónapra egyre több játéklehetőséget kaptam, és a playoffra már teljes bizalommal, sok játékperccel számoltak velem. A következő szezonban szeretném folytatni az elkezdett kemény munkát, a védekezésen felül egy kicsit a támadásból is jobban kivenni a részem. Emellett igyekszem pozitív attitűdöt és lelkesedést hozni minden meccsre és edzésre az öltözőbe – fogalmazott a hátvéd, aki a legutóbbi szezonban 37 mérkőzésen négy gólpasszig jutott.

A következő Erste Liga kiírástól ezt várja a 23 esztendős jégkorongozó: