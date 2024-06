Az utóbbi hetekben több jégkorongozó is új szerződést írt alá a DEAC-nál. Most eldőlt, hogy Kozma Ferenc is marad és a 2024/2025-ös idényben is az egyetemi klubot erősíti, írja a deac.hu.

Kozma Ferenc is a DEAC-ban folytatja

Forrás: Napló-archív

Hetedik szezonját kezdi a DEAC-ban

– Ahogyan azt minden interjúban szívesen megemlítem, számomra nagy megtiszteltetés, hogy a szülővárosomban játszhatom, immáron a hetedik szezont kezdem itt. Nagyon örülök, hogy ismét aláírhattam a megállapodást. Bár még kissé odébb van, ám nagyon várom a bajnokság kezdetét – mondta a 23 éves csatár, aki az előző kiírásban 34 alkalommal szerepelt, a megszerzett 14 pontja négy gólból és tíz asszisztból áll össze.

– A saját teljesítményemnek örülök, ahogyan annak is, hogy sok játékidőt kaptam a szakmai stábtól. A következő idényben ugyanúgy szeretnénk bekerülni a playoffba, mint legutóbb, és ott már bármi előfordulhat. Személyesen pedig még egy lapáttal rá akarok tenni az előző évi teljesítményemre, és igyekszem még jobb szezont produkálni – tette hozzá Kozma Ferenc.