2020 és 2022 között már erősítette a DEAC jégkorongcsapatát, majd hazájába, Csehországba igazolt Vojtech Kloz. A hátvéd tavaly novemberben tért vissza Debrecenbe, és 33 mérkőzésen összehozott 23 pontot (4 gól és 19 gólpassz) – számolt be róla a DEAC honlapján.

Vojtech Kloz, DEAC egyik védője

Forrás: Napló-archív

A hasznos és eredményes játékáról ismert hokis újabb szerződést írt alá a fekete-fehérekkel, azaz a továbbiakban is a cívisvárosi alakulatot erősíti.

– Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem nyílik maradnom a következő szezonra is. Nem volt nehéz megegyeznünk, szerettem volna itt folytatni, a DEAC is ragaszkodott hozzám, ennek köszönhetően hamar egymás tenyerébe csaptunk a vezetőséggel. Amikor tavaly visszatértem, úgy éreztem, mintha hazajöttem volna, ezért mindenképpen az egyetemistáknál akartam játszani a 2024/2025-ös szezonban is – nyilatkozta a 38 éves Kloz, aki bízik benne, hogy a legutóbbinál eredményesebb bajnoki időszak vár a csapatára, amellyel szeretne minimum a 4. hely körül végezni az Erste Ligában.