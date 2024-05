A Debreceni Egyetem hokisa, Dobmayer Dominik is csatlakozott azon társaihoz, akik már aláírták szerződésüket a következő szezonra. Ennek köszönhetően a védő a jövőben is a fekete-fehér színekért harcol majd. – Nagyon örültem a megkeresésnek, és nem kellett sokáig gondolkodnom a hosszabbításon. Hamar dűlőre jutottunk a vezetőséggel, boldog vagyok, hogy újabb szezonban segíthetem játékommal az egyetemi klubot. Nagy megtiszteltetést jelent számomra a DEAC-ban szerepelni, ezt minél jobb teljesítménnyel szeretném meghálálni. Az egész csapat elszánt és bízik a sikeres 2024/2025-ös kiírásban, jobban akarunk teljesíteni, mint a legutóbbi bajnokságban – jelentette ki a gárda honlapjának a 21 éves sportoló.

Dobmayer az elmúlt Erste Liga-idényben 47 mérkőzésen játszott, melyeken ötször talált a kapuba és tíz gólpasszt adott. – Összességében elégedett vagyok a saját teljesítményemmel, de szeretnék egy fokkal jobb lenni az előttünk álló pontvadászatban. Lépnem kell egy lépcsőfokot, és továbbra is oda kell tennem magam a meccseken védekezésben és támadásban egyaránt. Az a célom, hogy vezéregyénisége legyek a csapatnak.