Első összetartását tartja a magyar férfiválogatott májusban megválasztott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely. Az MJSZ tájékoztatása szerint az Óbudai Jégcsarnokban június 12. és 14 között rendezendő programban a meghívottak száraz teszten és sportpszichológusok által tartott foglalkozáson vesznek részt Puskás Sándor erőnléti edző, illetve dr. Németh Gergely vezetésével, és több jeges edzést is tartanak számukra – a távlati célok jegyében.

A programba azok a hokisok kaptak meghívást, akik a következő években jó eséllyel csatlakozhatnak a nemzeti csapat keretéhez. Köztük a 21 éves Mihalik András és a 19 esztendős Mihalik Gergő, a DEAC két támadója. – Nagyjából két hete érkezett az e-mail, hogy a válogatott májusban kinevezett kapitánya, Majoross Gergely számít ránk az U25-ös fejlesztési programban – mondta a klub honlapjának Mihalik András.

A foglalkozások fő célja az, hogy a fiatalabb játékosok közelebb kerüljenek a felnőtt kerethez, úgymond megkönnyítsék a későbbi integrációjukat.

Nagy öröm ez mindkettőnk számára, hiszen továbbra sem tettünk le arról, hogy egyszer a felnőtt válogatott mezét is magunkra húzhassuk. Nagyon vártuk ezt a két napot, most és az esetleges későbbi alkalmakkor is igyekszünk bizonyítani a stábnak a rátermettségünket, s méltón képviselni a DEAC-ot – fogalmazott.

A kapitány elmondta, nem egyszeri alkalomról van szó, folyamatos lesz ez a fejlesztőprogram a jövőben, egy július végi-augusztus elejei találkozó is a tervek között szerepel már.

A stáb tagja Dubóczki Dóra is, aki a DEAC fizioterapeutája.