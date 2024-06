Szerdán tartották meg a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (azaz a KisTK) tanévzáró kosárlabdagáláját, az eseményen Széles Diána is részt vett. Az alpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, nemcsak a gyerekek kosárlabda iránti szenvedélyét ünnepelték, hanem az iskola kosaras közösségét is.

Széles Diána is ott volt a KisTK szerdai kosárgáláján

Forrás: Facebook / Széles Diána

„Izgalmas korosztályos meccsek, dobóverseny, All star - Old star összecsapás, lelkesedés és hihetetlen versenyszellem tette emlékezetessé a gálát” – osztota meg Széles Diána a kosárünnepről, amelyen nem csak ő, hanem például Becsky István önkormányzati képviselő is mezt húzott.

Az eseményen az év játékosainak járó díjakat is kiosztották a tanulók között.