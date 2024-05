A programnak az egyik lényeges eleme a folyamatosság

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója szavai szerint a Mozdulj, Debrecen! mozgalomhoz hasonlók több helyen is léteznek az országban, de olyan, amelyik az év mindegyik hónapjában, s ilyen sok programot biztosít, mint a debreceni, s ezen kívül ingyenesen – nincs sehol másutt. Ennek a programnak tehát az egyik lényeges eleme a folyamatosság. Papp Csaba is megköszönte a tankerületi központ igazgatójának, hogy az iskolák vezetői lehetőséget kaptak arra, hogy megnyissák intézményeiket a Mozdulj, Debrecen! programjai és az érdeklődők számára. Az eredeti feltevés az volt, hogy a város sűrűn lakott területein van nagyobb igény a rendszeres mozgási lehetőségek biztosítására.

Gerinctorna és aerobik

Aztán kiderült, hogy a kertes városrészekben is igen hamar nagy sikert aratnak a mozgalom programjai – ugyanis az ott élők is igényelték az ily módon kialakuló közösségeket, megérezték ezeknek a közösségeknek az erejét. Papp Csaba biztos benne, hogy ez a gyönyörű tornacsarnok is pillanatok alatt meg fog telni mozogni vágyókkal. Az Epreskerti Általános Iskola (Epreskert utca 80.) tornacsarnokában június 3-tól hétfőn és szerdán 17 és 18 óra között gerinctornára kerül sor, valamint aerobikóra is indul hétfőnként 18 és 19 óra között. Szerdán és pénteken zumbaórára várják az érdeklődőket 18 és 19 óra között, pénteken 17 és 18 óra között pedig jógaóra lesz.

Az aerobik és gerinctorna lehetősége mára szinte minden városrészben adott lett

Piros Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy büszkén, ugyanakkor kissé irigykedve figyelte a közösségi médiában és a különböző híradásokban, hogy milyen nagyszerű programsorozat van kibontakozóban Debrecenben, milyen nagyszerű programok zajlanak a különböző városrészekben. Büszke volt rá, mint önkormányzati képviselő, de picit irigykedve is nézte mindezt, mivel a körzetében, a déli városrészben, a 10-es választókörzetben nem volt megfelelő helyszín ehhez a remek programhoz. A képviselő szavai szerint az elmúlt időszakban nagyon sokat keresték meg azzal a kérdéssel, hogy mikor lesz már lehetőségük itt is mozogni. Ez a helyzet megváltozott az epreskerti tornacsarnok elkészültével, amely nem csak egy iskolai tanórai helyszín, hanem igazi közösségi tér, a találkozások színtere, ahol városrészek – a Tégláskert, az Epreskert, a Boldogfalvi kert – lakói, gyermekek, szülők, pedagógusok, s most már mozogni, rekreálódni vágyó debreceni polgárok is találkozhatnak, közösségek épülhetnek a sport, az egészséges életmód jegyében. Mindenkit várnak tehát az epreskerti tornacsarnokban a Mozdulj, Debrecen! programjai!