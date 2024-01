Összességében elégedetten nyilatkozott a debreceni légikikötő elmúlt évéről Király Tamás, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér ügyvezetője portálunknak, és a jövő kihívásairól is beszélt.

Annak apropójából kerestünk fel, hogy a repülőtér tavaly elérte a 300 ezres utasszámot. Hogyan kommentálnád ezt az eredményt?

Ez egy nagyon szép szám, a terveink szerint alakult a 2023-as év, az volt a célkitűzés, hogy a 300 ezret lépje át a repülőtér utasforgalma. Ez az utasszám amiatt is kiemelkedő, mert számos kihívással kellett szembenéznünk. Ennek ellenére a 2022-es évhez képest majdnem 23 százalékkal tudtuk növelni az utasforgalmat, a 2021-eshez képest pedig több mint 300 százalékkal. A tavalyi évből két hónapot mindenképpen kiemelnék, az augusztust és a szeptembert. Ezekben a hónapokban rekord magas volt az utasforgalom, több mint 40 ezren fordultak meg nálunk mindkét hónapban.

A 2023-as évben több mint 11 úti célra tudtak az utazók eljutni a Debrecen Nemzetközi Repülőtérről menetrend szerinti, illetve charter járatokkal, amiken felül számos egyéb helyre is repültek tőlünk a közforgalom számára nem elérhető repülőgépek.

Az év legforgalmasabb napja április 24-e volt mind az utasforgalom, mind a kiszolgált járatok tekintetében. Ezen a napon 30 járatot szolgáltunk ki, ez egy újabb rekord, korábban még sosem járt ennyi gép a repülőtéren egy nap alatt.

Milyen eseménynek volt köszönhető ez a kiugró szám áprilisban?

A bodrogkeresztúri csodarabbi születésnapjára érkeztek ortodox zsidó zarándokok a világ minden tájáról, még New Yorkból is. Minden évben forgalmas ez az időszak, de tavaly sikerült csúcsot dönteni.

Hova utazott a 300 ezer utas, hogyan oszlott meg az utazóközönség?

Hagyományosan London és Eindhoven a legforgalmasabb úti célok, tavaly is ezek voltak a legnépszerűbbek. Ezen kívül kiemelném a ciprusi Larnacát, ahova 2023 tavaszától heti négy alkalommal közlekedett a WizzAir járata. A nyaraló-övezetes desztinációk közül Antalyát hangsúlyoznám még ki, ahova heti ötször lehetett Debrecenből eljutni. Ide nemcsak a WizzAir, hanem az Ibusz és Sun& Fun Holidays utazási irodák is indítottak járatokat.

Az utasforgalom összetételét tekintve jórészt magyar, illetve román állampolgárok utaztak a fedélzeten, de a közép-európai régióból más nemzetek is szép számmal képviseltették magukat, főleg szlovák és ukrán állampolgárságúak.

Rómába decemberben indult járat a repülőtérről, mik az eddigi tapasztalatok?

Már az indulás előtt nagy reményeket fűztünk a római járathoz; nemcsak mi, mint repülőtér, hanem a WizzAir légitársaság is, és úgy tűnik, ezeket a reményeket be is váltja. A római járatról azt kell tudni, hogy korábban a potenciális utazóközönséggel végzett piackutatás során minden esetben a legvágyottabb desztinációként jelent meg, emiatt is örültünk a járatindításnak. Heti kétszer közlekedik a római Fiumicino és a Debreceni Nemzetközi Repülőtér között.

A töltöttségi adatok tekintetében pozitív eredményekről tudok beszámolni. A decemberi hónap ugyan csak egy fél hónap volt, de így is átlagosan 70 százalékos töltöttséggel közlekedtek a gépek. Ez amiatt is pozitív eredmény, mert Róma alapvetően nem egy decemberi úti cél, inkább tavaszi-őszi hosszú hétvégés vagy nyári nyaraló desztináció. További erősödésre számítunk még a töltöttség tekintetében.

A repülőtér számára milyen változást hozott az új járat?

Több lett az utas, Róma tényleg nagyon vágyott úti cél volt, és azok a visszajelzések érkeznek, hogy a határon túliak számára is kedvelt desztináció, illetve lendített a repülőtér hírnevén is.

Király Tamást, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér ügyvezetőjét már podcast-stúdiónkban is vendégül láttuk

Forrás: Napló-archív

Ügyvezetőként van-e olyan álomdesztinációd, amit szeretnél a repülőtéren látni?

Nekem személy szerint nincs. Nagyon szeretek utazni és ha tehetem, utazok is. Szeretem a hosszú hétvégés, külföldi kikapcsolódásokat. Szeretném a hosszabbakat is, csak sajnos nem áll elég idő rendelkezésemre. Bármilyen úti cél is jelenik meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér palettáján, az mindenképpen lehetőséget biztosít arra, hogy aki utazni szeretne, az utazzon, új kultúrákat ismerjen meg, kicsit felfedezze a világot.

Hamarosan törlik az egyiptomi járatot, ennek mi áll a hátterében?

A WizzAir valóban törli a hurghadai járatot, január 18-án indul az utolsó és január 21-én érkezik vissza. Ennek a szomszédos Izraelben dúló háború az elsődleges oka. A WizzAir keresletcsökkenést tapasztalt, emiatt döntöttek a járattörlés mellett. Mi nagyon bízunk benne és igyekszünk tenni is azért, hogy ez a járat visszatérjen a repülőtér palettájára. Csakúgy, mint a tel-avivi járat esetében, ami jelenleg szintén egy felfüggesztett járat, viszont nagyon népszerű úti cél innen Debrecenből és az izraeli beutazóközönség számára is.

Milyen fejlesztések valósultak meg a tavalyi évben?

A legnagyobb fejlesztésünk kevésbé volt érzékelhető az utazóközönség számára. A régi, nem már nem használt burkolt felületek bontását érintő előkészítő fejlesztési munka zajlott, amire azért volt szükség, hogy elő tudjuk készíteni a terepet új utasforgalmi terminálra, új futópályára, új guruló úthálózatra. Számunkra azért jelentett nagy kihívást, mert több mint 200 ezer négyzetméter felületről beszélünk. Ezt a mennyiséget kellett elbontanunk egy működő repülőtér üzemi középpontjából, ami rengeteg szervezési feladatot adott az elmúlt időszakban. Ez még nem egy lezárult projekt, lesz még vele dolgunk a közeljövőben is. Szerencsére a légi forgalmat nem érintette ez a folyamat.

A 2023-as év másik fontos fejlesztése az utasbiztonsági ellenőrzés korszerűsítése volt. Két új utasbiztonsági ellenőrzősort telepítettünk, illetve egy feladott poggyászt átvizsgáló röntgenberendezést. Ezt az utasok is közvetlenül megtapasztalhatták, hogy sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé vált az utasbiztonsági ellenőrzési folyamat.

Ezeknek az ellenőrzősoroknak az az előnyük, hogy kapacitásnövekedést tudtunk elérni, amit a fejlesztést megelőzően 30 százalékra becsültünk. Most azt látjuk, ez több mint 30 százalékos növekedést tudott eredményezni, köszönhetően annak, hogy így az utasoknak már nem kell a nagyobb elektronikai eszközöket kivenni az átvizsgálandó kézipoggyászból.

Idén mik lesznek nagyobb beruházások?

Egyelőre még nem döntöttünk, hogy milyen tervezési elemeket fogunk megvalósítani. A repülőtér üzleti, illetve stratégiai tervének készítése még folyamatban van, tavaly év végén kezdtük el összeállítani, a véglegesítése január végén lesz. Kiemelt stratégiai célunk, hogy a közép-kelet európai régió meghatározó légikikötőjévé tudjunk válni azáltal, hogy bővítjük a szolgáltatásainkat és javítjuk azoknak a színvonalát. Ezzel igyekszünk hozzájárulni a turisztikai és gazdasági környezet erősítéséhez. Ezen stratégia célokat igyekszünk az egyes üzleti évek mikro-céljaiba átültetni és ezek alapján tervezzük az egyes évek beruházásait. Ahhoz, hogy ezeket a célokat tudjuk teljesíteni, új úti célok bevezetésén kell dolgoznunk, a még nagyobb pontosságon és hogy még jobb színvonalon tudjuk kiszolgálni a járatainkat az utasok komfortérzetét növelve.

Cél, hogy a repülőtér bármilyen időjárási körülmény között használható legyen

Forrás: Napló-Archív

Mi volt a legjobb hír 2023-ban a repülőtér számára?

A legjobb hír a római járat bejelentése volt, mert tényleg rengeteg kérdés érkezett a közösségi médián és egyéb csatornákon keresztül is, hogy mikor lesz végre Debrecenből elérhető. Nagyon örültünk, hiszen olyan igényt tudtunk kiszolgálni, amiről láttuk, hogy egy valós igény a piacon. Emellett nagy örömhír volt számunkra az is, hogy sikeresen tudtuk teljesíteni az utasforgalmi célkitűzéseinket, hogy 300 ezer utasnál többen forduljanak meg a repülőtéren. Nyilván ezért dolgozni kellett és nem csak úgy megtörtént, ez egy pozitív visszaigazolása volt a munkánknak.

A törölt járatokon kívül mi jelentett még kihívást tavaly, mi okozhat fejtörést idén?

A 2023-as évben a törölt járatokon kívül a már szintén említett fejlesztések jelentettek kihívást, amiket úgy kellett megszervezni, hogy azok ne érintsék az utasforgalmat, zavartalan legyen a repülőtér működése. Nem volt kis feladat, hosszas tervezési munkát igényelt a menedzsment részéről.

A 2024-es év tekintetében a legnagyobb kihívást azt fogja jelenteni, hogy tovább tudjuk növelni az utasforgalmat, tovább tudjuk fejlődni.

Tavaly mi alakult az elvárásoktól eltérően – akár pozitív, akár negatív irányban?

Negatív irányba az utasforgalom alakult máshogy. Átléptük ugyan a 300 ezer utast, viszont a tervek alatt maradtunk, ha a konkrét számszerű terveket nézzük. Sajnos ez elsősorban az izraeli háború miatt alakult így. A repülőtér életében rendkívül fontos a tel-avivi járat, nagyon jó töltöttséggel közlekedik, ez az utasforgalom kiesett az év utolsó két hónapjában.

Ha pozitív terven felüli alakulásról szeretnék beszélni, akkor a futóversenyen résztvevők létszámát említeném meg. Rendkívül népszerű volt az elmúlt évben a repülőtéren megrendezett futóverseny és bőven a várakozás felül vettek részt mind futók, mind kísérők. 9 ezer főre számítottunk és több mint 11 ezer ember vett rész. Azt látjuk, hogy évről évre egyre népszerűbb ez az esemény. Igyekszünk is ezért tenni, hogy mindig új elemeket tudjunk bevezetni és az igényekhez tudjuk alakítani az aznapi programot.

Az utaslétszámmal kapcsolatban mi a repülőtér célja 2024-re?

Nagyon sok változó van ebben a képletben. Ilyen változó az izraeli háború, az ukrán-orosz háború, a gazdasági környezet: rengeteg olyan tényező befolyásolja, amire többé-kevésbé nincsen ráhatásunk. Emiatt előzetesen nem is szeretnék feltétlenül konkrét számot meghatározni, ez majd a tervezés lezárultával kialakul, de mindenképpen célunk, hogy több utasunk legyen, mint ami 2023-ban volt.

Ha egy varázspálcával hármat kívánhatnál a repülőtérnek, mi lenne az?

Új utasforgalmi terminált, új futópályát, illetve új műszeres leszállító rendszert. Tulajdonképpen azt szeretném kívánni, hogy már most megvalósuljanak azok a fejlesztések, amiket tervezünk kivitelezni. Ezek a fejlesztések biztosítanák, hogy a Debreceni Nemzetközi Repülőtér tényleg ki tudja szolgálni azokat az igényeket, amik a középtávú stratégiai terveinkben szerepelnek. Az utasforgalmi terminállal a szolgáltatások színvonalát tudnánk növelni. Szinén ezen fejlesztések nyújthatnának megoldást arra is, hogy a repülőtér bármilyen időjárási körülmény között használható legyen. Nem titok, hogy a ködös napok kihívást tudnak számunkra jelenteni. Szerencsére az elmúlt időszakban viszonylag kevés olyan járatról tudok beszámolni, ami nem tudott leszállni vagy elindulni innen a repülőtérről. De ez egy ismert probléma számunkra, amit szeretnénk megoldani és szerepel is a stratégiai tervek között.

Ha jövő ilyenkor újra beszélünk, mikről számolnál be szívesen az elért utasszám mellett?

Olyan új úti célok megjelenéséről, amik azon a palettán szerepelnek, amit az utazóközönségtől kapott visszajelzések alapján összeállítottunk. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ahhoz, hogy minél több utas forduljon meg a repülőtéren és mi ki tudjuk szolgálni az igényeiket a mindennapokban.