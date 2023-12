Mint arról korábban portálunk hírt adott, az év vége előtt két új járat indítását jelentette be a Wizz Air a Debreceni nemzetközi Repülőtéren. Előbb az egyiptomi Hurhgadába, december 13-án, szerda délután pedig sokak örömére a római gépre is felszállhattak az utasok a debreceni légikikötőben. A társaság hagyományai szerint ezúttal is tortával köszöntötték az utazóközönséget, majd a Haon a helyszínen Király Tamást, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetőjét kérdezte az új desztináció korábban prognosztizált népszerűségéről.

Mint elhangzott, a potenciális utasok körében már több éve végeznek piackutatást, és mindegyiknek az volt eddig az eredménye, hogy Rómába mindenki szívesen utazna.

Már most elmondható, hogy az elvárásoknak megfelelően fog teljesíteni a Debrecen-Róma járat, melytől 80 százalék fölötti töltöttségi adatokat várunk, valamint azt, hogy mind a téli, mind a nyári menetrendben jelen lesz majd

– összegzett. Elmondta azt is, hogy kezdetben heti két járat indul, szerdán és pénteken, később azonban számítanak arra, hogy ezt a jövőben még sűrűbbé fogják tudni tenni. Kérdésünkre Király Tamás kitért arra is, hogy az erre az esztendőre várt 300 ezres utasszámot már minden bizonnyal elérik, és bár biztosat még nem mondhat, a legfrissebb adatok szerint november 30-ig 289 ezer utas fordult meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.

Tortával köszöntötték az új járatot

Forrás: Czinege Melinda

Visszatérő és új járatok lehetnek

Papp László polgármester a Haon kérdésére elmondta, hogy a római járat több szempontból is nagyon fontos Debrecen számára.

Egyrészt Európa egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja, kiemelten az antik kultúra iránt érdeklődők számára, másrészt az európai gazdaság fontos pillére. Fontos Debrecennek az is, hogy a kálvinista Róma és a katolikus Róma között intenzív légi kapcsolat legyen

– fejtette ki. Hozzáfűzte, hogy már a járatbejelentés októberi fogadtatása is azt mutatta, hogy a járat nagyon népszerű lesz, emellett tovább erősíti a Debreceni Nemzetközi Repülőtér pozícióját. Felidézte, hogy korábban hasonlóan népszerű volt a Debrecen-Moszkva járat, majd elindult a Debrecen-Kijev járat 2021 végén, a háború miatt azonban ezeket a járatokat be kellett szüntetni, ahogyan az izraeli járatot.

Az egyiptomi és a római járatok azt mutatják, hogy minden nehézség ellenére ebben az évben tudtunk növekedni, és reménykedem abban, hogy jövőre a tel-avivi járat is visszatérhet a portfólióba – hangsúlyozta.

Ez utóbbinak Papp László szerint azért van kiemelkedő jelentősége, mert Debrecen és a térség; Szatmár, Kárpátalja és Bodrogkeresztúr nagyon ismert zsidó zarándokhely is, ahová sokan most a müncheni járaton keresztül érkeznek. Megjegyezte, hogy a BMW miatt a müncheni járat is erősödni fog, ahogy a távol-keleti vállalatok debreceni jelenléte új járatokat indukálhat majd.