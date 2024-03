A szíve a 33 esztendős Bódi Ádámot is a DVSC-hez húzza, az idényben eddig 20-szor kapott lehetőséget. Azonban neki is mindenképp le kell ülnie a vezetőkkel, hogy a hosszabbításról tárgyaljon. Sztefan Loncsar élő kontraktusa is lejár. A montenegrói válogatottban is szóhoz jutó középpályás a Lokiban idén eddig csak egy meccset hagyott ki, így a hosszabbításról szóló döntés valószínűleg az ő kezében van. A Toboly Mátét a Győrtől vette kölcsön a Debrecen. A 19 éves játékos a cívisvárosban eddig 7-szer kezdőként, 9-szer pedig csereként jutott szóhoz, ahhoz, hogy itt is folytassa karrierjét, a DVSC dolgozóinak még az ETO-val is kell egyeztetni.