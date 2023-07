A bajnokság végére nézőcsúcsokat döntöttünk, aminek külön örülök. Az pedig fantasztikus volt, hogy az utolsó meccsen 15 ezren ünnepeltünk együtt. Izgatottan vágok neki a következő szezonnak is. Végre sikeres a csapat és a szurkolók is várják a hétvégi meccseket. Nagyszerű futballt játszunk és az edzői stáb is remek, ami még élvezetesebbé teszi számomra, hogy nekivágjak egy újabb szezonnak.