A magyar labdarúgó-válogatott múlt hét pénteken lejátszotta első idei mérkőzését, amellyel kezdetét is vette az Európa-bajnokságra való felkészülés. A mieink Szoboszlai Dominik tizenegyesével megnyerték a találkozót a szintén Eb-résztvevő törökökkel szemben. Azt lehet mondani, hogy néhol akadozott a magyarok játéka, de ez nem is csoda, hiszen egyrészt tavaly november óta nem voltak együtt a labdarúgók, másrészt az ellenfélnél voltak olyan futballisták, akik a Real Madridban (Arda Güler), vagy éppen a tavalyi BL-döntös Internazionaléban (Hakan Calhanoglu) szerepelnek. Persze, nekünk is vannak olyan játékosaink, akik például a Liverpoolban (Szoboszlai Dominik) vagy a Leipzigben (Gulácsi Péter, Willi Orbán) pallérozódnak. Kedden pedig egy újabb találkozón mutathatták meg tudásukat a mieink, Koszovó legjobbjai látogattak a Puskás Arénába.

Kik lehetnek ott a keretben?

Néhány hónappal a kontinenstorna kezdete előtt a legtöbb szurkolót mégis az foglalkoztatja, kik kerülhetnek be a Németországba utazó válogatott keretbe? A debreceni szimpatizánsokat pedig leginkább, hogy Korhut Mihály 2016-os szereplése után lesz-e olyan DVSC-játékos, aki képviselheti a klubot az Eb-n. Kezdjük mi is a találgatást az elején: kapusposzton talán az egyik legegyértelműbb a helyzet, hiszen Gulácsi Péter és Dibusz Dénes helye betonbiztosnak nevezhető, feltéve ha mindketten egészségesek. Emlékezhetünk, a Lepzig klasszisának távollétében Dibusz mind a tíz Eb-selejtezős meccsen kiválóan teljesített, olyannyira, hogy sokak szerint egyértelműen neki kelleni védeni a kapunkat nyáron. A szövetségi kapitány is kifejtette erről a véleményét, s elmondta, talán neki is kő-papír-ollóznia kell majd, ki legyen a választása.

Ami ennél is érdekesebb debreceni szempontból, vajon Megyeri Balázs lehet-e a harmadik opció az olasz mesternél?

A válasz sajnos erre is egyértelmű, hiszen Marco Rossi eddig nem számított Megyó szolgálataira, pedig az NB I. egyik legjobb hálóőréről beszélünk. Sokkal valószínűbb, hogy Szappanos Péter, Tóth Balázs és Demjén Patrik közül kerül majd ki a végső választás.

Mi a helyzet a védelemben?

Gyakorlatilag csukott szemmel össze tudnánk állítani a válogatott hátsó alakzatát, hiszen leggyakrabban Bolla Bendegúzra, Willi Orbánra, Lang Ádámra, Szalai Attilara és Kerkez Milosra esett Marco Rossi választása.

Azt most felesleges taglalni, hogy Dárdai Márton vagy Szalai Gábor esetleg megbonthatja-e a védelmet, de akad még olyan Loki futballista is, aki beleszólhat a végső döntésbe: Ferenczi János és Baranyai Nimród is kiváló teljesítményt tesz le hétről hétre az asztalra. Utóbbi esetében kisebb a valószínűsége a meghívónak, hiszen a Mistert ismerve, aligha fog újoncot avatni egy Eb-keretbe, míg „Janikára” már több ízben is számított a mester, de a cívisvárosi játékos posztján a Premier Leagueben szereplő Bournemouth légiósa, Kerkez Milos szerepe megkérdőjelezhetetlen, míg a másik opció a hétről hétre remek teljesítményt nyújtó Nagy Zsolt.

Noha Ferenczi is játszott a selejtező sorozatban Litvánia ellen, s futballozott remekül, sokkal valószínűbb, hogy az említett két játékost fogja választani a szövetségi kapitány. Érdemes még megemlíteni Kusnyir Eriket is, aki okkal pályázhatott volna a meghívóra, de neki sajnos elúszott a hajó…

A középpályára odaérhetnek

A gálakezdőt nézve a magyar válogatott középpályáján is elég egyértelmű a helyzet, hiszen legtöbbször a Nagy Ádám, Schafer András, Callum Styles trió szerepelt, amennyiben mindenki egészséges volt. Talán mondható, hogy ezeken a posztokon a legnagyobb a konkurencia, hiszen olyan játékosok ülnek így a kispadon, mint Gazdag Dániel vagy Kleinheisler László. Ha mondhatunk ilyet, talán a középpályára van a legnagyobb esélye bekerülni debreceni játékosnak.

Éppen tavaly novemberben még Kecskemét futballistaként Szuhodovszki Soma is bemutatkozott a nemzeti együttesben, s őt maga Marco Rossi is nagyra becsüli. Pont a felállt védelem elleni meccseken tölthet be fontos szerepet a játékos, amikor egy-egy kulcspasszal vagy átlövéssel kell feltörni az ellenfelet.

Amióta Soma Debrecenbe szerződött a múlt heti, illetve a Koszovó elleni találkozóra hívott össze keretet Marco Rossi, s nem a legjobb jel, hogy nem számított a kiváló képességű labdarúgóra. Mégis azt lehet mondani, neki van a legnagyobb esélye bekerülni a szűk keretbe a nyáron.

Szuhodovszki Soma már bemutatkozott a válogatottban

Forrás: NS-archív

„Megjöttek a magyarok”

Nagyjából ez a mondat fogalmazódhat meg az ellenfelek védőinek fejében, amikor meglátják a Sallai-Szoboszlai-Varga triót, akik egészen elképesztően egymásra találtak az elmúlt esztendőben. A Freiburg és a Liverpool sztárjainak erényeit aligha kell ecsetelni, de előbbi esetében egy kivételes Eb-szerepléssel akár egy álomszerződés is kinézhet, de igaz ez a Ferencváros kiválóságára, Varga Barnabásra is. Sokak szerint már az utolsó meccseit játssza az FTC-ben a csatár, aki amennyiben egészséges, biztosan a kezdőcsapatban kap helyet a Svájc elleni nyitómeccsen. Mögöttük óriási a verseny, hiszen Ádám Martin, Gazdag Dániel és Horváth Krisztofer is azért küzd, hogy helyet kapjon a keretben.

Debreceni szempontból többször is megírtuk már, talán Bárány Donátnak is helye lenne a névsorban, a legutóbb duplázó (?) csatár egyre jobb formában futballozik, s az ő esetében is azt lehet mondani, mint Baranyaiéban: egyelőre nem valószínű, hogy meghívja őt Marco Rossi. Az már érdekesebb lehet, ha Dodó tartja jelenlegi formáját és mondjuk szerez még tíz-tizenkét találatot a hátralévő fordulókban, akkor számolna-e vele az olasz tréner? Persze, ehhez nagyon ki kéne jönnie a lépésnek, de ha belegondolunk, a Hamburgban légióskodó Németh András lehet a harmadik opció, aki viszont alig, vagy ha igen, csak perceket tölt a pályán a Bundesliga II.-ben.

Amennyiben szüksége van harmadik opcióra a kapitánynak, esetleg jobb választás lehet egy gólerős formában lévő Bárány Donát.

Bárány Donát is pályázhat a meghívóra

Forrás: NS-archív

Az albánokra is érdemes figyelni

Ne feledkezzünk meg a DVSC azon légiósáról sem, aki még joggal reménykedhet a meghívóban. Noha nem Marco Rossiéban, hiszen Jorgo Pellumbi már játszott az albán utánpótlás nemzeti együttesben. A Loki télen szerződtetett védője amikor egészséges volt, egészen pazar teljesítményt nyújtott, de sajnos a Ferencváros ellen újfent le kellett cserélni, s azóta is bizonytalan, mikor térhet vissza a pályára. Amennyiben ismét „százas” lesz a futballista, minden esélye megvan, hogy ő is képviselje a debreceni együttest a kontinenstornán.

Az egyik legfontosabb végezetül azonban az, bárhogyan is dönt Marco Rossi, s bárkik mellett teszi le a voksát, ilyen eredmények után adjuk meg neki azt a bizalmat, hogy kis túlzással azt is elhisszük neki, ha Szoboszlai Dominik esetleg belső védőt játszana, Sallai Roland pedig kapust. Rég volt már ilyen, de gyakorlatilag nem dönthet rosszul az olasz mester, a játékosok pedig remélhetőleg elérik majd a kitűzött célt.

A magyar válogatott legutóbbi kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Fehérvár FC) Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (SC Freiburg – Németország), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport – Svájc) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC – Svájc), Kerkez Milos (Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC – Anglia) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

A DVSC magyar nemzetiségű futballistái:

Kapusok: Erdélyi Benedek, Megyeri Balázs, Engedi Márk Védők: Hornyák Csaba, Ferenczi János, Baranyai Nimród Középpályások: Tuboly Máté, Dzsudzsák Balázs, Szuhodovszki Soma, Vajda Botond, Cibla Flórián, Bódi Ádám, Kocsis Dominik Támadók: Bárány Donát, Batai Tamás, Szécsi Márk

A 2024-es labdarúgó Eb csoportbeosztása

A csoport: Németország, Magyarország, Skócia, Svájc B csoport: Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Albánia C csoport: Anglia, Szlovénia, Dánia, Szerbia D csoport: Franciaország, Hollandia, Ausztria és egy pótselejtezős csapat: Lengyelország/Wales/Finnország/Észtország E csoport: Belgium, Szlovákia, Románia és egy pótselejtezős csapat: Izrael/Bosznia-Hercegovina/Ukrajna/Izland F csoport: Portugália, Törökország, Csehország és egy pótselejtezős csapat: Georgia/Görögország/Kazahsztán/Luxemburg

A magyar labdarúgó-válogatott programja a csoportban: