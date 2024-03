Különleges helyről posztolt a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs hétfőn este. A klasszis a Budapesten található török stílusú Rose Budapest nevezetű vendéglátóegység tulajdonosával tett közzé közös képet Instagram-sztoriban. Noha természetesen szó sincs arról, hogy a klublegenda elhagyná a Debrecent, még mindig látszik, sokak kedvence a Loki tízese és szívesen fotózkodnak vele az emberek.

Dzsudzsák Balázzsal mindig szívesen fotózkodnak az emberek

Forrás: Dzsudzsák Balázs-Instagram

Az étteremben egyébként nem ő az egyetlen híresség, aki felbukkant már: járt már itt többek között Szoboszlai Dominik is. A Rose Budapest egyike a leghíresebb éttermeknek a fővárosban, sokan csak azért utaznak Budapestre, hogy kipróbálják azt, hátha összefutnak egy-egy sztárral.

Meghatározó szerepben Dzsudzsák Balázs

A DVSC válogatottsági-rekordere egyébként megérdemelte az egy estés pihenést, hiszen a Paks elleni rangadón remekül játszott, s többek között gólt is szerzett. Nem rajta múlott, hogy a hazaiak nyomása góllá érett. Az egész szezonban meghatározó szerepet tölt be a Lokiban a tízes számú közönségkedvenc, vélhetően az ő kulcspasszain és találatain is fog múlni a Vasutas helyezése a szezon végén.