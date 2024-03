A DVSC szerződtette a 17 éves Ferenczi Barnabást. A tehetséges, ballábas védő a szlovák első osztályú Dunaszerdahely (DAC) korosztályos együttesétől érkezett, és a Loki második csapatához csatlakozik, számolt be a debreceniek honlapja.

Leigazolta a DVSC Ferenczi Barnabást

Forrás: dvsc.hu

Ferenczi Barnabás 5 éves kora óta futballozik, édesapja korábban játékos és játékvezető is volt, tehát adva volt a családi hagyomány. Szülővárosában, Érsekújváron kezdte, majd 12 éves korában került Dunaszerdahelyre. Felfigyeltek rá a szlovák korosztályos válogatottaknál is, az U15-ös, az U16-os és az U17-es válogatottban egyaránt szerepelt. Ferenczi Barnabás a dvsc.hu-nak elmondta, nagyon örül a debreceni lehetőségnek, képben van a magyar bajnokság kapcsán. és szeretne idővel a DVSC első csapatában is bemutatkozni.