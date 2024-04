A Debreceni Szakképzési Centrum kiemelt német képzést folytató technikumaiból (Brassai, Bethlen, Vegyipari, Mechwart) a némettanárok április 25-én szakmai továbbképzésen vettek részt a Debreceni Egyetemen – olvasható az eseményről szóló közleményben, amelyet a debreceni polgármesteri hivatal juttatott el portálunkhoz. A British Telecommunications, a Deutsche Telekom IT Solutions, a Schaeffler Debrecen és a Transcosmos Hungary munkatársai workshopot tartottak a nyelvtanároknak a vállalati kommunikációról. A közös munka azt tanúsítja, hogy a gazdasági szféra számít a technikumi német nyelvoktatásra Debrecenben. A továbbképzés egyedülálló volt, célja a gazdasági szereplők és a némettanárok közötti szak-mai kötelék megerősítése, együttműködésük elmélyítése, végeredményben a diákok tudatos felkészítése a munkaerőpiacra.

A szakmai nap szervezője a Debreceni Német Kulturális Fórum volt, a házigazda szerepét a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara töltötte be, a kiemelt szakmai partner a budapesti Goethe Intézet volt. A kezdeményezés egyedülálló, mert platformot biztosított a gazdasági szektor és a tanárok találkozásához, melynek nyertesei a diákok lesznek. A cégeknek fontos, hogy a tanárok fogalmat alkossanak arról, hogyan használják a németet a Debrecenben megtelepedett multinacionális cégek menedzserei és munkavállalói. A németül tanuló diákok is jobban fogják becsülni a nyelvtudásukat, ha a nyelvtani, irodalmi és országismereti tudás mellett a vállalati kommunikáció fordulataival bővül a nyelvhasználatuk. Debrecen gazdaságában kulcsszerepe lesz a németül tudó fiataloknak, mert szívesebben maradnak a városban, ha látják, hogy sikeresen illeszkednek be a német céges kultúrába – áll a beszámolóban.

A nyelvtanárok is hozzájárulnak a modern Debrecen arculatához

– Lakosságarányosan Debrecenben van a legnagyobb szükség németül tudó munkavállalókra az országban. Ezt egy országos felmérés tanúsítja, melyet a német, az osztrák és a svájci nagykövetség közösen jegyez. A mai rendezvény megerősítés és visszacsatolás is a DSZC technikumaiban oktató némettanároknak, mert a cégek képviselőivel beszélgetve megérezhetik, milyen hatalmas az igény a gazdasági szférában a németül beszélő fiatalok iránt, azok iránt, akiket ők tanítanak – foglalta össze a rendezvény üzenetét megnyitójában Horváth Andrea, a Debreceni Német Kulturális Fórum elnöke.

A német nyelv és kultúra Debrecenben jelen van a német nyelvterületekről érkező cégek és munkavállalóik jóvoltából, azt pedig, hogy a debreceniek párbeszédbe tudnak lépni velük, a némettanároknak köszönheti a város. Elismerés jár nekik, munkájukkal hozzájárulnak a modern Debrecen arculatához

– köszöntötte a továbbképzésen részt vevő 17 tanárt Csatár Péter, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának gazdasági és stratégiai dékánhelyettese. Bejelentette, hogy 2024 szeptemberétől a Germanisztikai Intézet vállalati interkulturális menedzsment mesterképzést indít, amely a cégekkel közösen készíti fel a vállalati kihívásokra a jövő németül tudó diplomás munka-vállalóit. Az intézet kialakít egy szakdidaktikai központot is: ez a már némettanárként dolgozó kol-légák munkáját fogja segíteni, „hidat képez a cégek, a tanárok és a diákok között”.

Gyakran elhangzik, hogy a német nyelvű országokból Debrecenbe betelepült cégeknél az angol az első idegen nyelv. A tapasztalat mégis az, hogy a németek munka közben – hasonlóan a magyarokhoz – elsősorban az anyanyelvükön szeretnek beszélni. Emiatt az a munkavállaló, aki tud németül, előnyös helyzetbe kerül, mert érteni fogja, miről tanakodnak a kollégái.

Ebből az összefüggésből indult ki Szilágy Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója, amikor köszöntőjében azt szorgalmazta, hogy a szülőkben már az általános iskolai nyelvválasztás során érdemes tudatosítani a német fontosságát. Ugyanis – sajnos – egyre kevesebb diák választja a németet első vagy második idegen nyelvként. Ezt a rossz tendenciát meg kell fordítani: „mind a gazdasági szektor, mind az oktatási, mind a városi intézmények oldalán rengeteg munkára és együttműködésre van szükség a német nyelv népszerűsítése érdekében”.

A tanárok játékos tanítási módszerekkel is megismerkedhettek

Forrás: Debreceni Német Kulturális Fórum

Gyakorlati példákat is kaptak

Kissné Nyéki Éva, a Debrecen BSC Kerekasztal projektvezetője a minél több idegen nyelv ismeretét szorgalmazta: „hat évvel ezelőtt a szolgáltató szektor tagvállalatai álmodni sem mertek arról, hogy pár éven belül 16 iskolával működnek majd együtt, 8 kurzust indítanak az egyetemen 6 különböző nyelven, s több mint 200 programon keresztül 12 ezer diákhoz jutnak el”. Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen ügyvezető igazgatója a duális képzések tapasztalata alapján köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a német nyelvű országokból érkező vagy német cégkultúrájú vállalatok debreceni jelenléte kötelezi mind a Debreceni Szakképzési Centrumot, mind a városvezetést, mind az egyetemet, hogy erősítse a német nyelvoktatást a városban és a régióban. Gerzsenyi Dávid, a Deutsche Telekom IT Solutions business operation menedzsere is megerősítette a jelenlévő némettanárokat abban, hogy a munkájuk stratégiai fontosságú a cégek és a város számára.

A köszöntők után a tanárok a cégek képviselőit kérdezhették arról, hogy a technikum után a fiatalok milyen munkakörökre számíthatnak náluk, ezek betöltéséhez milyen szintű nyelvtudásra, milyen nyelvi készségekre van leginkább szükségük. Délután két interaktív workshop következett: a Budapesti Goethe Intézet és a Germanisztikai Intézet munkatársai innovatív és játékos módszereket mutattak be, melyekkel a nyelvtanárok hitelesen és élményszerűen taníthatják a német cégkultúrákra jellemző viselkedés nyelvi formáit a diákjaiknak.

A közoktatás, az egyetem és a vállalati szféra közös részvétele újabb példa arra, hogy a cívisváros a #GermanPlusDebrecen kulturális kampánnyal a német nyelvtudás fontosságát tudatosítja a lakosság körében.