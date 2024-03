Az elmúlt 10-15 évben mondhatni rendeződött a helyzet a stadionok lelátóin, szerencsére a zrikák és a rivális együttesek kölcsönös „üdvözlésén” kívül nem sűrűn találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor tettlegességig fajul egy-egy nézeteltérés. Anno az ilyen és ehhez hasonló tettekért automatikusan kivezették a túlságosan jó erőben lévő „szurkolót”, többször az örökös kitiltás fogalmával is szembe kellett nézniük az elkövetőknek. Az elmúlt évekből talán a legemlékezetesebb botrány az a bizonyos Újpest–Ferencváros meccs, amikor a lilák hat gólt is berámoltak a zöldek kapujába, és teljesen elszabadultak az indulatok. Ahogyan azon a meccsen is, gyakran előfordult, hogy félbeszakadtak a találkozók. Emlékezetes, hogy az FTC trénere, Prukner László ment ki a Green Monsterhez – bátor tett –, hogy megnyugtassa a kedves budapesti tábort.

„Emlékezetes” meccsek voltak

Debreceni szempontból az utolsó ilyen esetek közül az egyik, amikor 2020 októberében az NB II.-ben Nyíregyházára látogatott a Vasutas, ahol az utolsó pillanatokban egyenlített ki Pintér. A rangadó nem csupán a végeredmény miatt maradt emlékezetes, hiszen a hazai szimpatizánsok a meccset megelőző éjszakán gépzsírral kenték be az egész vendégtábort, majd petárdákat dobáltak a hajdúsági táborba. Néhány évvel korábban a Torino látogatott a Nagyerdei Stadionba, ám ekkor az olaszok kezdték el egymást püfölni, érdekes jelenetek voltak. Sajnos időközben a bordó mezes együttes lemosta a pályáról a hajdúságiakat, de ezt csak a hazai szimpatizánsok láthatták, mert az északolaszok egymáson tesztelték testi erejüket.

Ezeken az eseteken kívül egyébként még számtalan példát lehetne említeni. Anno talán pont a megelőzés gondolata vezette a szövetség döntéshozóit, amikor megalkották a Szurkolói Kártyát. Több év távlatából már tudjuk, nem aratott eleinte nagy sikert a kezdeményezés, de idővel rengetegen kiváltották azt.

Másról van szó manapság

Ahogyan említettük, napjainkban már nem igazán lehet beszélni, vagy rettegni ilyen esetektől, hiszen mind a szurkolók, mind a rend őrei sokat tettek annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki abban a tudatban mehessen ki egy-egy találkozóra, hogy biztonságban szórakozhat. A stadionokban felszerelt kamerák azonban nem csak azt figyelik, ki balhézhat a lelátón…

Az MLSZ pályarendszabályából kiderül, a fogadási csalásokat is szeretnék megakadályozni az illetékesek.

A sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy a Szerencsejáték Zrt-vel kötött szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően – »eltávolításra kerülhet – kivezethetik«

– szól a szabályzat.