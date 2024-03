A válogatott szünetben Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal nem számít a DVSC-ből egy labdarúgóra sem, így a játékosok a vontatott menetben kaptak néhány nap szabadságot. Ki itthon töltődik, de vannak olyanok, akik külföldön lazítanak. Egyikük épp a válogatottsági-rekorder, hajdúsági csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs, aki ezúttal is Dubaj felé vette az irányt. A középpályás Instagram-sztorijában pózolt a híres Burj Al Arab hotellel, amely a fényűző város egyik leghíresebb szállodája

Forrás: Dzsudzsák Balázs-Instagram

Dzsudzsák Balázs kiválóan teljesít

Aligha mondhatja bárki, érdemtelenül lazít a DVSC tízese, hiszen az utóbbi fordulókban ihletett formában futballozik. Emlékezhetünk, a Paks ellen ő szerezte a vezető gólt, amellyel végül egy pontot elhoztak a debreceniek a bajnokaspiránstól. Múlt hétvégén pedig egy büntetővel intette csendre a zalaegerszegi tábort, a Loki pedig 5–1-re le is győzte a kékeket. A játékosoknak egyébként is minden tartalékra szükségük lesz, mert a java még csak most jön: a piros-fehérek pályára lépnek az elkövetkezendő hetekben a Fehérvár, a DVTK, a Kecskemét, a PAFC és a Ferencváros ellen is. Amennyiben oda szeretnének érni a fiúk a nemzetközi kupaszereplést érő helyekre, a lehető legtöbb pontot kell összeszedni, amelyben valószínűleg Dzsudzsák Balázsnak is nagy szerepe lesz.