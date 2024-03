A Zalaegerszegi TE elleni kiütéses győzelme után valamennyi országos szakportálnál több DVSC-játékos is ott van a 25. forduló legjobb teljesítményt nyújtó futballistái között.

Mindenhol a legjobbak között

Mint arról a debreceni klub honlapja is beszámolt, a csakfoci.hu-nál Dzsudzsák Balázs, Vajda Botond és Bárány Donát is bekerült a játéknap válogatottjába. A Nemzeti Sport az említett trió mellett még Hamzat Ojedirant és Ferenczi Jánost is nevezte a hét legjobb tizenegyébe.

A forduló játékosa a szaklap szerint a 8-as osztályzatot kapott Vajda Botond lett. Az NS többek között azt is megírta, hogy a 20 éves labdarúgó végig látványosan és veszélyesen futballozott, s fiatal kora ellenére kimagaslott a mezőnyből. Vajdának ráadásul rendre bejöttek a cselei, lőtt egy okos gólt oldalról és kiharcolt egy 11-est. Mint beszámoltunk róla, a Loki 22-esének teljesítményére az U21-es válogatottnál is felfigyeltek, így Baranyai Nimród mellett ő is meghívót kapott a korosztályos nemzeti csapatba.

Ami a Dzsudzsák teljesítményét illeti, a csapatkapitánynak ismét remek labdái voltak, nagyon sok támadás rajta keresztül futott végig. Magabiztosan értékesített egy 11-est és a negyedik gólt megelőzően ő ívelte középre a szögletet. Bárány is igen gólra törően játszott, nem tudták tartani az egerszegi védők, az első félidőben fejjel, szünet után pedig lábbal volt eredményes.

Ezúttal az NB1.hu is kiírt egy szavazást, a szurkolók hétfő este hét óráig voksolhattak, a szavazatok alapján pedig Bárány Donát lett a forduló legjobb játékosa.

Noha most a játéknap góljai, valamint a legszebb védések között sem látható valamely Loki-játékos megmozdulása, a Riafoci Bárány, Vajda, Ojediran mellett Meldin Dreskovicsot is a legjobbak közé választotta, a montenegrói hátvéd múlt héten is ott volt mindenhol a forduló együttesében.

A folytatásról

A DVSC jelenleg a tabella negyedik helyén áll, a dobogó hat egységnyire van. A debreceniek a Mezőkövesden, a Pakson és a Zetén kívül még valamennyi együttessel találkoznak, legközelebb egy hét múlva Kisvárdán vendégszerepelnek.