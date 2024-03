Hétfőn érkezett a hír, miszerint Baranyai Nimród mellett Vajda Botondra is számít Szélesi Zoltán szövetségi edző az U21-es válogatottban – olvasható a debreceni klub honlapján. A DVSC korábban biztonsági tartalékként megnevezett 20 éves játékosa remek teljesítménnyel rukkolt ki a ZTE 5–1-es siker alkalmával, most pedig a nemzeti együttesben is bizonyíthat. Mindeközben Tuboly Máté az U20-as válogatottba kapott meghívót.

Az U21-es korosztályos magyar válogatott egy nemzetközi felkészülési mérkőzést és egy Európa-bajnoki selejtezőt is játszik a következő időszakban.