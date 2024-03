Dzsudzsák, Dreskovics és Megyeri a legjobbak között

A Lokiból többen is olyan teljesítményt nyújtottak, amire több országos szakportál felfigyelt. Ahogyan azt a hajdúsági klub közlésében is megtalálhatjuk, a csapatból az M4 Sport Dzsudzsák Balázst és Meldin Dreskovicsot választotta be a 24. forduló válogatottjába. A szakértők úgy ítélték meg, hogy a játéknap második legszebb védése Megyeri Balázsé lett, aki az 55. percben Kovács Krisztián bombáját hatástalanította.

A Nemzeti Sport újságírója, Somogyi Zsolt a Paks–DVSC meccset a lehetséges 5-ös osztályzatból 3-asra értékelte. Az NS a Loki labdarúgói közül Megyeri Balázs, Ferenczi János, Meldin Dreskovics – a montenegrói védőt itt is beválasztották a forduló válogatottjába – és Dzsudzsák Balázs játékát ítélte a legjobbnak, őket a 10-es skálán a 6-os osztályzattal (az átlagost valamivel meghaladó jó teljesítmény, különlegességek nélkül) látta el, míg szerinte a többi piros-fehér mezes közepesen, átlagosan futballozott.

A csakfoci.hu is megválasztotta a legjobbakat, a forduló csapatában láthatjuk Dreskovicsot és Dzsudzsákot is. A portál azt is megemlítette, hogy a DVSC csapatkapitánya már a harmadik percben betalált 12 méterről, végig aktívan futballozott, és a Loki vezére volt, míg a hátvédnek kiemelte azt a momentumát, mikor a második félidő elején Böde fejese után a gólvonalról mentett.

Forrás: csakfoci.hu

Újonnan már a Riafoci is fordulóról fordulóra összeállít egy álomcsapatot, amelyben Dreskovics neve is ott szerepel. Mint arról már írtunk, a montenegrói védő teljesítményére hazájában is felfigyeltek, így Sztefan Loncsarral együtt a válogatottban is bizonyíthatja tudását.

Az ex-debreceniek is jól szerepeltek

Érdekesség, hogy Dreskovicson kívül az elmúlt forduló legjobbjai közé mindenhol beválasztották a jelenleg a DVTK csapatát erősítő Bényei Ágostont, valamint a Kecskeméten futballozó Horváth Krisztofert is. Előbbi játékos az utóbbi öt mérkőzésen kezdőként lépett pályára, a DVSC-nek lőtt gólja után pedig az elmúlt fordulóban a Mezőkövesdnek is betalált. Utóbbi labdarúgó az idényben eddig mindössze egy találkozót hagyott ki, és a bajnokságban már 10 találatnál jár, legutóbb, a Kisvárda ellen duplázott.