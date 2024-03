A DVSC labdarúgócsapata a sereghajtó Mezőkövesd elleni fiaskó után múlt vasárnap kimondottan nehéz mérkőzésre számított a listavezető Paks otthonában az OTP Bank Liga 24. fordulójában.

Mivel a házigazdák „bennragadtak” az öltözőben, a debreceniek a 3. percben Ferenczi János gyönyörű egyéni megmozdulása után Dzsudzsák Balázs révén megszerezték a vezetést. Az első félidőben túlzottan sok lehetőség már nem adódott a futballisták előtt, de a második játékrész elején Böde Dániel vezérletével a Tolna vármegyeiek nagyon nyomtak, Megyeri Balázs több bravúrt is bemutatott a kapuban, de Meldin Dreskovics is mentett a gólvonalról. A hajdúságiak kijöttek a szorításból, de Bárány Donát ziccert rontott, majd a végén jött a hideg zuhany, hisz Papp Kristóf egyenlített. Az utolsó utáni pillanatokban Szécsi Márk előtt még két nagy helyzet is adódott, ám egyiket sem tudta kihasználni, így igazságos, 1–1-es döntetlennel ért véget a mérkőzés.

Dzsudzsák Balázs örül, hogy ismét góllal segítette a DVSC-t, de a csapat helyzetkihasználásával továbbra sem elégedett

Forrás: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Dzsudzsák Balázs bosszús

Az összecsapás után a februári, DVTK elleni góljáért díjat kapó, a Paksnak is betaláló Dzsudzsák Balázs az M4 Sportnak nyilatkozott. A csapatkapitányt leginkább az bosszantotta, hogy többször le is zárhatták volna a meccset, de 1–1-es állásnál, akár még az egyenlítés után is bezsebelhették volna a három pontot. – Kicsit kaotikus mérkőzésen vagyunk túl, sajnos megint nem működött a helyzetkihasználásunk – kezdte a Loki 10-ese.

A hihetetlen presszing és a kapunk előtti beadások tömkelege óriási elégtétel volt a hátvédsornak. Nagyot küzdöttünk hátul, fájó, hogy a nagy paksi lehetőségek után éppen egy olyan szituációból kaptunk gólt, amely elkerülhető lett volna. Sajnos még mindig abban a helyzetben vagyunk, amiről korábban is beszéltem, a kapu előtti szituációk kihasználása hiányzik. Nem mindig fér bele, hogy ennyit hibázzunk. Meg kellett volna nyernünk a meccset, de ha az összképet nézzük, igazságos döntetlen született

– hangoztatta Dzsudzsák Balázs.

Nem segítette a talaj a DVSC játékát

A Loki vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy nagyon megterhelő, nehéz mérkőzésen vannak túl, nagy volt rajtuk a nyomás. – A Paks nem véletlenül vezeti a tabellát, nehéz volt ellene játszani, főként ezen a talajon, ami nem a mi játékunkat segíti. Ehhez alkalmazkodni kellett.

Sok párharc volt, sok beadás, korai gól, aztán az utolsó percekben jött az egyenlítés, de még mindig jobb egy pontot szerezni, mint nullát.

Bármelyik csapat nyerhetett volna. Alázatosnak kell maradnunk és így kell tovább dolgoznunk – hangoztatta a Debrecen szakembere.

Megérdemelt pontosztozkodás

A hazaiak trénere, Bognár György elégedett volt együttese játékával, szerinte jó felfogásban játszottak. – Voltak lehetőségeink, nem csak a második félidőben, az elsőben is volt egy komolyabb periódus, de az helyzetekkel nem párosult.

A DVSC jó csapat, voltak veszélyes kontrái, de legalább fél órát »elcsalt« a mérkőzésből. Reális a döntetlen, lehetett volna akár 3–3 is. Nincsenek intő jelek, a hibáink, amikkel játsszuk a mérkőzéseket, azok ma is megvoltak, de a pozitívumok is.

Lendületben van a csapatunk, kiváló második félidőt játszottunk, élvezhető volt. Sajnálom, hogy Böde Dani a két helyzetéből nem tudott egyet belőni, de hát ez benne van a fociban – tette hozzá.

A DVSC 9 győzelemmel, 6 döntetlennel és 9 vereséggel a tabella hatodik helyén áll. A hajdúsági alakulat következőnek vasárnap 12 óra 30 perctől a Zalaegerszeget látja vendégül.

Az FTC edzője reflektált

Az előző fordulóban a Ferencváros a Fehérvár elleni idegenbeli rangadón 2–0-s győzelmet aratott, így beelőzte a Paksot, és eggyel kevesebb lejátszott meccsel is vezeti az NB I.-et. A fővárosiak trénere, Dejan Sztankovics az M4 Sportnak adott nyilatkozatában ezúttal elnézést kért attól a Karakó Ferenctől, akivel csúnyán összeveszett a DVSC elleni kupameccsen, és aki a múlt vasárnapi meccsen tartalék játékvezetőként működött közre. – Ő egy kiváló játékvezető, elnézést kértem, ő pedig megérti az érzelmeimet, a személyiségemhez hozzátartozik, hogy együtt élek a játékkal, semmi személyes nem volt a konfliktusban. Ma is abszolút nemzetközi szintű volt a játékvezetés – nyilatkozta a szerb szakember.