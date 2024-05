Elérkezett az írásbeli érettségik hete, ennek megfelelően a debreceni végzősök is kemény napok előtt állnak. A diákok először magyar nyelv és irodalomból bizonyíthatnak, és tényleg minden buzdításra, támogatásra szükségük van ilyenkor. Papp László, Debrecen polgármestere is sok sikert kívánt nekik hétfő reggel a Facebook-oldalán, emellett bejelentette, idén is folytatódik az a hagyomány, amivel az utolsó éves középiskolásoknak kedveznek:

a nyáron egy napra újra csak az övék lesz a nagyerdei strand.

Azt viszont még nem tudni, pontosan melyik lesz ez a nap.

Papp László kommentben hozzátette, hogy Debrecenben egyébként 4601 érettségiző ad most számot a tudásáról.