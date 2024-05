Útépítési munkálatok kezdődtek Pallagon, a Fekete István utcán – a részletekről Papp László polgármester a helyszínen számolt be. Rámutatott, ez a városrész sem maradhat ki a városban zajló komoly infrastruktúra-fejlesztési beruházásokból. – Lassan végéhez közeledik a sokak által várt pallagi kerékpárút építése, amit rövidesen át tudunk adni hivatalosan is a forgalomnak. Pallagon belül is zajlanak infrastrukturális fejlesztései a városnak. A városrész általában véve is egy dinamikusan fejlődő kertvárosi övezete Debrecennek, alapvetően oktatási és sportfunkciók jelennek meg a lakhatás mellett, és egyéb funkciót nem is tervezünk ide telepíteni, ugyanis azt gondolom, Pallag városrésznek a nyugalmát úgy kell biztosítani a fejlődés mellett, hogy ez a karakter ne változzon meg – hangsúlyozta Papp László.

Mikor fejeződnek be az útépítési munkálatok a Fekete István utcán?

A polgármester elmondta, a napokban útépítési munkálatok kezdődtek el (első ütemben) a Fekete István utca 275 méter hosszú szakaszán. – Jelen pillanatban a városban nagy közlekedésfejlesztési program zajlik, ami 57 utcát érint – ennek része a Fekete István utca aszfaltozási is. Idén azt tervezzük, ebből huszonhárom utca kap újonnan aszfaltburkolatot, huszonhat utcán zajlanak útjavítási, nagyfelületű aszfaltozási munkálatok, és nyolc lakótelepi szervizút van 2024-ben ebben a csomagban. Két és fél milliárd forint körüli összeget tervezünk felhasználni. Célunk, hogy ezt az 57 utcát rendbe tegyük – mondta. Hozzátette, a Fekete István utca 5,5 méteres szélességben kap szilárd burkolatot.