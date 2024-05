A város napja alkalmából ünnepi ülését tartotta május 23-án Berettyóújfalu képviselő-testülete. A hagyományokat folytatva, ezúttal is ezen az eseményen adták át a város kitüntetéseit, elismerő díjait. 2024-ben két díszpolgári címet is kiosztottak. A város polgármestere mellett Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke, Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője, valamint Sas Adăscăliții Marcel, Berettyóújfalu testvérvárosának, Margittának polgármestere is köszöntötte a vendégeket. – Sokunk szülővárosa, otthona Berettyóújfalu, amelynek születésnapját a Báthory Gábor fejedelem által 416 éve adományozott kiváltságlevéltől eredeztetjük. Ez az a nap, amikor a város és a polgárai közötti kapcsolatot próbáljuk elhelyezni – mondta köszöntőjében Muraközi István polgármester.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Mint kifejezte, Nadányi Zoltán, aki csak 19 évet élt Berettyóújfaluban, komoly nyomot hagyott a város életében. Költészetében pikírt, gúnyos hangvételű versekkel szólt a városról – még ott tartózkodása ideje alatt –, de élete vége felé leírta: szerette a várost.

Azok az alkotók, akik itt vannak, s díjat vesznek át, otthonként tekintenek Berettyóújfalura. A város és a benne élők egymást erősítik, ezért is döntöttünk úgy, hogy minden díjazott az elismerése mellé ajándékként megkapja Berettyóújfalu könyvét

– mondta a polgármester. Beszélt arról is, hogy a város napján a múlt és a jelen találkozik: Báthory szobrának megkoszorúzásával tisztelegnek a múlt, az elismerések adományozásával a jelen előtt, s a tavaly született 139, berettyóújfalui gyermek tiszteletére szombaton ültetik el az Életfát.

A múlt felelősséggel is jár. A jelenben azért kell dolgozzunk, hogy legyen jövőnk. Azt a láthatatlan fonalat kell tovább erősítenünk, ami összeköt a múltunkkal. Éljen soká Bihar! Éljen soká Berettyóújfalu!

– tette hozzá. Beszéde végén pedig bejelentette: a közelmúltban döntött úgy a kormány, hogy a Bihar Termálliget a következő 20 évre megkapja a gyógyfürdő elnevezés használatát.

Berettyóújfalu jó úton halad, hogy térségi központtá váljon

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében kifejtette, az elmúlt évek alatt megadattak azok a lehetőségek, amelyekkel Berettyóújfalu elindulhatott azon az úton, hogy a térség központjává váljon. – Jelentősen fejlődött és fejlődik a közlekedési infrastruktúra, egyre több kormányzati támogatás érkezik ebbe a térségbe. A jövő feladata pedig a térségi együttműködések kialakítása, erősítése a további fejlődés érdekében – határozta meg.

Kiemelte, Hajdú-Bihar vármegyébe közel 1500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az operatív programokon keresztül. Ebből 354 milliárd forint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére fordítottak, gazdaságfejlesztésre pedig 180 milliárd forintot; a vidékfejlesztési programokon keresztül pedig 496 milliárdból fejlődhetett a vármegye.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Sas Adăscăliții Marcel, Berettyóújfalu testvérvárosának, Margittának polgármestere is köszöntötte a városnapi ünnepségen résztvevőket. Beszédében Muraközi István munkáját méltatta, rámutatva arra: a városvezető eredményessége és rátermettsége nem csak a bihari város fejlődéséből tükrözik, hanem abból, hogy tíz éve és tíz hónapja élvezi a választópolgárok bizalmát.

Politikus és egykori újságíró lettek Berettyóújfalu Díszpolgárai