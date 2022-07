A Debreceni VSC labdarúgócsapata kapcsán hétfőn nagy változásokat jelentettek be. Többek között azt is, hogy Makray Balázs lesz az új cégvezető, és Joao Janeiro veszi át Joan Carrillo helyét a vezetőedzői pozícióban. A DVSC péntek délelőttre újabb sajtótájékoztatott hirdetett a Nagyerdei Stadionba, melynek keretei között a már említett két szakember mutatkozott be, illetve az új klubigazgató: Hayk Hovakimyan.

Makray Balázs

Forrás: Kiss Annamarie

Az esemény során először Makray Balázs szólt a megjelentekhez. – Olyan folyamat részesei vagyunk, ami nemrég kezdődött, és egy ilyen léptékű változás végbemeneteléhez sok idő kell. Az új partnereink a stadiont, az akadémiát és az egyetemi diagnosztikai központot látva meggyőződtek arról, hogy minden adott itt egy sikeres együttes építéséhez. A klub, az új partnerek, a város és az egyetem a DVSC jövőjét közösen kívánják biztosítani hosszútávon. Szeretnénk a labdarúgásunkat olyan színvonalra emelni, amely méltó Debrecen elmúlt időszakban mutatott fejlődésében. A tranzakció első fázisa lezárult, a szindikátusi szerződésben lefektetett feltételeknek megfelelt mind a két fél. A csapat megkezdte a szakmai munkát, intenzív, profi színvonalú edzéseken vannak túl. Július 8-tól edzőtáborba indul az együttes Ausztriába, ahol 16-ig készülnek majd, ez segít a csapatépítésen és a szakmai munkán – mondta az újdonsült cégvezető.

Hayk Hovakimyan

Forrás: Kiss Annamarie

Hayk Hovakimyan elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy itt lehet. – Két hete vagyok a városban, a létesítményeket vizsgáltam, és igyekeztem minél több kollégával beszélni. Sok lehetőséget látok arra, hogy az utánpótlásban még jobb munkát végezzünk. Szeretném bejelenteni, hogy Dzsudzsák Balázzsal, a csapatkapitányunkkal csütörtökön szerződést hosszabbítottunk – mondta.

Cikkünk frissül.