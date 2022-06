A Debreceni VSC legutóbb, szinte napra pontosan két évvel ezelőtt jelentett be hatalmas változást, akkor Szima Gábor távozott elnöki pozíciójából 19 év után. A DVSC igazgatótanácsának elnöke Szabó Péter lett, a sportigazgatói pozíciót pedig a korábbi csapatkapitány, Tőzsér Dániel kapta.

Új korszak kezdődik

A sajtótájékoztatón először Kósa Lajos szólalt meg. – Lezárul egy korszak, és egy új kezdődik a Loki életében. Nem olyan régen, miután kiestünk, egy új felállással indult útjára a csapat. Az akkori terveket teljesítettük, rögtön feljutottunk, a következő idényben pedig bennmaradtunk az első osztályban. Azonban amikor átvettük a stafétát Szima Gábortól, akkor az volt a tervünk, hogy új partnereket találjunk, akik segítenek nekünk visszakerülni az európai porondra, és ezt kívánjuk elérni.

Szeretnénk megköszönni Tőzsér Dániel, Ábrók Zsolt és Szabó Péter munkáját és az igazgatótanács többi tagjának is, illetve hálával tartozunk Joan Carrillónak. Az igazgatóság új elnöke Ike Thierry Zaengel lesz. A célkitűzéseink a következőek: az európai kupamezőnyben szeretne szerepelni a Loki, az utánpótlásra támaszkodva, tehát a csapat gerincét a debreceni fiatalok adják. Nagyon fontos, hogy minél több nézőt csalogassunk ki a Nagyerdei Stadionba, célunk, hogy kétszer, háromszor többen járjanak meccsekre, mint az elmúlt időszakban

– mondta.

Kósa Lajos | Forrás: Kiss Annamarie

A DVSC Egyesület elnöke bejelentette az igazgatóság tagjait: Ike Thierry Zaengel lesz tehát az elnök, az igazgatóság tagja marad Szabó Miklós és Sásdi András, új tag lesz Ticz Balázs debreceni pénzügyi szakember és Roy Charles Henry, Ike Thierry Zaengel munkatársa. A cég vezetését pedig Makray Balázs látja majd el a következőkben. Kósa Lajos biztosított mindenkit, hogy az egyesület és a város is ott lesz a Loki mögött, és támogatja a munkáját.

Az akadémia az elsődleges befektetési terület

– Két évvel ezelőtt kezdtünk el Debrecenben gondolkozni, közben sikerült több másik csapattal is befektetési együttműködést kialakítani, de a Loki mindig ott volt a fejükben. Három hónappal ezelőtt aztán Makray Balázs összehozta a találkozót Kósa Lajossal és Papp Lászlóval – elevenítette fel Ike Thierry Zaengel a sajtótájékoztatón.

Ike Thierry Zaengel | Forrás: Kiss Annamarie

– Alapvető elgondolásunk, hogy leginkább a DVSC Labdarúgó Akadémiába kell befektetni, hiszen nincs olyan szuperklub, amely e nélkül tudna előrehaladni. Debrecen ilyen szempontból is egyedülálló létesítményekkel rendelkezik, ami remek alap, ám az elmúlt időszakban a labdarúgás sokkal gyorsabbá, agresszívabbá vált, és ezt már akadémiai szinten kell elsajátítani a későbbi sikeres nemzetközi szerepléshez. Az akadémiával kapcsolatban a jövő héten tudunk majd konkrétumokkal szolgálni. A Debrecen számunkra egy hosszú távú projekt, ezért az elsődleges befektetési terület az akadémia lesz, ám a többi partnerklubunktól addig is a Lokihoz irányítunk játékosokat, hogy segítsenek visszahelyezni a DVSC-t az őt megillető pozícióba.

Csak a siker az elfogadható

– Néhány éve új irányokat nyitottunk a város fejlődése tekintetében, és nem titok, hogy amikor a Loki egy hosszú sikersztori végével az NB II.-be esett ki, akkor a városnak nagyobb szerepet kellett vállalni a klub életében, biztosítva a klub gazdasági hátterét. Nem volt kérdés, hogy új utakat kell keresni a DVSC esetében is, hiszen a nemzetközi és a magyar futball folyamatosan fejlődik – mondta el az eseményen Papp László, Debrecen polgármestere.

Papp László, Debrecen polgármestere (balról) és Joao Janeiro, a DVSC új vezetőedzője | Forrás: Kiss Annamarie

– Két irányba lehet elindulni, az egyik, amikor önállóan dolgozunk, de be kell látni, hogy a nemzetközi szintű eredmények eléréséhez a gazdasági erőnk önmagában jelenleg kevés. Másik lehetőség, hogy új üzleti partner bevonásával vágunk neki a következő szezonnak. Ez egy nagyon komoly belső vívódást jelentett, hiszen a Debrecen rendkívül lokálpatrióta csapat, és itt csak a siker elfogadható, Minden döntésnek van kockázata, az önálló útnak egy esetleges vegetálással, akár annak az esélyét is felvillantva, hogy szezon végén nem maradunk az első osztályban, de annak is megvan a kockázata, ha egy új partnerrel egy eddig még nem ismert útra lépünk.

Ha Ike Therry Zaengel és a mögötte lévő üzleti háttér beteljesíti az ígéreteket, biztos vagyok benne, hogy a klubnak egy új, sikeres időszaka kezdődik el. Ezzel az új együttműködéssel egy olyan európai futballhálózat részéve válik a DVSC, akik már eddig is több klubbal rendelkeztek.

Úgy ítéltük meg, hogy nagyobb esély van a fejlődésre, ha az új partnerrel, az NSE Sport Invest Kft.-vel fogunk együttműködni – jegyezte meg a polgármester, hozzátéve, a három fő tulajdonos – az NSE, a város és a DVSC Egyesület – között hosszú távú együttműködést terveznek. – Olyan szindikátusi szerződést kötöttünk, amely ezt vetíti előre, de a részletszabályokat 3 évre fektettük le. Ebben a 3 évben a finanszírozásét az NSE vállalta, nincs benne városi, egyesületi szponzorációs kötelesség, de természetesen a város a jövőben is támogatóként áll a csapat mögött, tehát továbbra is dolgozunk azon, hogy új szponzorok, támogatók álljanak be a klub mögé.

Az NSE első lépésben a klub tulajdonában lévő 13 százaléknyi részvénycsomagot vásárolja meg, majd a klub átvilágítása után többségi tulajdonossá válhat, amelyhez az ehhez szükséges részvényeket az Egyesülettől vásárolja majd meg. A város a 25 százalék fölötti részesedését mindenképp megtartja.

Az együttműködésben a partnerek a maximális korrektséget mutatták, mi igyekeztük a város és a klub érdekét bebiztosítani, megvan a lehetőség arra, ha a tervek nem teljesülnek, névértéken visszavásárolhatóak részvények, tehát megfelelő biztosítékok vannak beépítve. A névjegyek, logóval kapcsolatos jogok átszállnak az önkormányzatra, a hasznosítás jogát a város ruházhatja át az üzemeltetőre – tette hozzá Papp László, aki kifejezte azon reményét, az új együttműködés legalább olyan sikeressé teszi majd a DVSC-t, mint az elmúlt 15 évben volt.

BA