Amikor annak idején megszűnt az iskola, gondolni sem mertem volna, hogy 2024-ben egy bölcsődét avathatunk

– hangsúlyozta köszöntő beszédében Krucsó Antal, Furta polgármestere a pénteki projektzáró ünnepségen. A nyolc férőhelyes minibölcsőde építését egy TOP-os pályázatnak köszönheti a falu, míg a belterületi úthálózat fejlesztés TOP Plusz támogatásból, az új vegyesbolt pedig a Magyar falu programból valósulhatott meg. Krucsó Antal elmondta, hogy ezenkívül is sok mindent avathatnának még, hiszen számtalan fejlesztés történt az utóbbi években, és tudja, hogy a lakosok ezt értékelik is. Vannak persze állandó elégedetlenkedők, de nekik azt üzeni, ennél rosszabb ne legyen sem Furtán, sem az országban. Örömmel adta hírül azt is, hogy 2002-től, mióta polgármester, nem csökkent a falu létszáma és van igény a minibölcsődére.

A furtai minibölcsőde épülete

Forrás: B. Kiss Andrea

A jövőnek is szólnak a beruházások

A furtaiak örömében osztozott Vitányi István országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke és a környékbeli települések polgármesterei is. Vitányi István is szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy az utóbbi 14 évben nagyon sok fejlesztés történt a bihari településeken. Véleménye szerint ma már a vidéki életforma minőségben nem különbözik a várositól, és igenis szükség van bölcsődékre. Mint megtudta, Furtán már is túljelentkezés van rá. Pajna Zoltánt beszédében eljátszott a gondolattal, hogy a mostani bölcsisek még évtizedek múlva is itt fognak élni, tehát mindenképpen a jövőnek szólnak a jelenlegi beruházások. Elismerését fejezte ki, hogy a környékbeli polgármesterek nem vetélytársai egymásnak, hanem együtt tudnak örülni a másik sikerének. Megtalálják a közös célt településeik együttműködésében.

Ezután a jelenlévők megtekinthették az új intézményt, amely új mérföldkő a kisgyermekes helyi családok számára. A modern épületben babakocsi-tároló, szülők számára akadálymentes mosdó-wc, öltöző-átadó, tálaló-melegítőkonyha, egy csoportszoba terasszal, raktár, gyermekfürdőszoba, szertár, iroda, tálaló és dolgozói öltöző is található.

Az új intézmény energiaigénye közel nulla az a jó hőszigetelésnek és a napelemeknek köszönhetően, ezzel biztosított a fenntartható, költséghatékony üzemeltetése.

A bölcsőde udvara is szép, rendezett. A szülők parkolását két parkoló – ebből egy akadálymentes – és hat kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpártámasz biztosítja. Ez a projekt mintegy százmillió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az új bolt is megnyitott

A bölcsőde átadása után a belterületi úthálózati fejlesztések átadása következett. A Kossuth utcán 3 és fél méter széles aszfaltpálya felújítása valósult meg, illetve mindkét oldalon fél méter széles nemesített padka épült. A Rákóczi utca stabilizált földút volt, most a szilárd burkolattal látták el 225 méteren. A két utca korszerűsítésének költsége közel ötvenmillió forint volt.

Megújult a Kossuth és a Rákóczi utca

Forrás: B. Kiss Andrea

Végül a Magyar falu program Kistelepülési üzletek támogatása című pályázatból megépített ABC ünnepélyes átadása következett.

Gál István egyéni vállalkozó, a projekt kedvezményezettje mindenkinek megköszönte a támogatást, és örömét fejezte ki, hogy létrejöhetett egy olyan új üzlet, ami az itt élők kényelmét szolgálhatja. Az elnyert támogatás összege ötvenmillió forint volt, amihez önerő is kellett.

ABC-t is avattak a településen

Forrás: B. Kiss Andrea

Az ünnepélyes szalagátvágások után Gál István vendégül látta a jelenlévőket a vadászházban.